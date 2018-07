Met de UBK90 heeft LG een relatief betaalbare Ultra HD-speler in huis. De speler kan trouwens overweg met HDR-inhoud in het Dolby Vision-formaat en geluid in Dolby Atmos-kwaliteit.

De UBK90 telt twee HDMI 2.0-aansluitingen, waarbij je de tweede kan gebruiken om bijvoorbeeld geluid naar een versterker of soundbar te sturen. Internetcontent zoals Netflix of YouTube kan je ophalen via de netwerkaansluiting of Wi-Fi, en ook een USB-stick kan worden gebruikt.

Voor wie Dolby Vision geen prioriteit is, is er de iets goedkopere UBK80.