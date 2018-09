De 803 OLED is de nieuwste OLED-tv van Philips die in de Benelux sinds deze zomer verkrijgbaar is, en de facto de opvolger van de goed ontvangen 9002 uit 2017. De 803 is nu naast 55-inch ook verkrijgbaar in 65-inch, en met een richtprijs van 1999 euro (op het moment van schrijven) voor de 55-inch versie belooft deze tv heel wat goeds.

Het is 2018, en dus maakt de 803 OLED gebruik van een OLED-paneel uit 2018, dat gewoontegetrouw uit de fabrieken van LG Display komt. Het 2018-paneel biedt een iets hogere piekhelderheid (+ 10% naar maximaal 1000 nit) dan de panelen van vorig jaar. Philips heeft ook een nieuwe anti-reflectiefilter aangebracht die weerspiegelingen uit de omgeving van de tv moet verminderen.

Net zoals de vorige generatie van OLED-tv’s bij Philips is opnieuw de P5 beeldprocessor van de partij. De 5 in de naam staat voor de verbetering van de beeldkwaliteit op 5 vlakken: het contrast, de scherpte, de kleuren, bewegingen en de gebruikte bron.

Bij de 803 OLED (en ook op de 903) werd dit proces van beeldverbetering verder verfijnd en spreekt Philips nu van de tweede generatie van de P5. Verbeteringen situeren zich onder meer op het vlak van de ruisonderdrukking en omgang met bewegende beelden. Ook de Perfect Natural Reality-functie is gloednieuw, en die bekijken we straks van dichtbij.

Alle aandacht naar het beeld

De 803 OLED is een minimalistische tv waarvan de voorzijde zo goed als volledig wordt ingenomen door het beeld. Enkel een dunne zilverkleurige rand en twee kleine metalen voetjes die recht naar de kijker wijzen, zijn zichtbaar. Tussen de onderzijde van de tv en het tv-meubel rest enkel een paar centimeter: wie een soundbar heeft zal dus een andere manier moeten vinden om die een plaats te geven.

Op de achterzijde van de tv treffen we de ‘usual suspects’ aan, met zijwaartse en naar onderen gerichte aansluitingen aan de linkerzijde van de tv. De 4 HDMI-ingangen kunnen overweg met 4K-beelden (HDCP 2.2) en ARC, maar slechts twee ondersteunen de 2160/60p specificatie. Als je een compatibele versterker gebruikt, hoeft dat geen probleem te zijn. De rest van de aansluitingen vind je terug door te klikken op de producten aan het einde van dit testbericht.

Aan de drie zijden achteraan loopt de bekende strip met leds die instaat voor het Ambilight-effect. Iets wat we nog altijd enkel aantreffen bij Philips, en wat na enkele jaren tot een uitgebreid systeem is uitgegroeid. Zo kan je de leds laten inspelen op de getoonde videocontent, ze een statische kleur geven, of bijvoorbeeld laten variëren op de Spotify-muziek. Voor gamers is het ook een interessante meerwaarde. En wie Philips Hue lampen heeft, kan die op de leds van de tv afstemmen.

Tot slot zien we achterop een luidspreker die voor de lagere tonen en bas instaat. Het idee hierachter is dat die via de muur voor een betere geluidskwaliteit zorgt, dit in combinatie met de neerwaarts gerichte drivers voor de hoge- en middentonen. De geluidsprestaties zijn voldoende, en volumineus genoeg voor de meeste gebruikers. Vooral als je in de geluidsinstellingen de nieuwe optie DTS TruSurround selecteert. De actiescènes van Jack Ryan in de nieuwe Ryan-reeks op Amazon Prime mogen er best zijn.

Wie op geluidsvlak een stapje hoger mikt, neemt best een kijkje bij de 903 OLED van Philips. Die beschikt over een soundbar van het Britse luidsprekermerk Bowers & Wilkins.

Philips levert verder twee afstandsbedieningen mee. De gewone afstandsbediening, die bulkt van de toetsen, heeft achterop een volwaardig toetsenbord, waardoor de ingave van paswoorden of zoeken van apps net iets makkelijker is. Hij werkt via infrarood.

De tweede afstandsbediening, die een beroep doet op Bluetooth, is een minimalistische stick die voorzien is van een microfoon zodat je de tv kan bedienen met je stem. Het bevat een minimum aan toetsen en een klein aanraakvlak dat dient om doorheen de content te scrollen. Dat scrollen ging in de praktijk niet zo vlot als we hadden gewenst.

Die stembediening wordt misschien interessant wanneer de tv een update (later dit jaar?) krijgt naar Android 8.0 en de inbegrepen Google Assistant. Op smart tv-vlak is wat ons betreft Android 8.0 een flinke stap vooruit in gebruiksgemak en intuïtiviteit. Ondertussen moet deze tv het nog doen met Android 7.0 en dus een startscherm dat je zelf nauwelijks in de hand hebt. Het is een minpuntje dat naderhand zal opgelost worden.

4K HDR beelden om vingers en duimen van af te likken

Aangezien het een OLED-tv is mogen we dus uitstekende zwartwaarden en contrasten verwachten, en dat is deze keer niet anders. Het tweede seizoen van Ozark (via Netflix in Ultra HD 4K en HDR) bulkt van de donkere scènes met een uitgesproken blauw-groen kleurenpallet (te danken aan opnames in 4400K) om de grimmige sfeer van de serie te benadrukken. De OLED-tv haalt zowat alle details in de scènes naar boven, details die we niet zagen op een twee jaar oudere tv. De weergave van HDR of High Dynamic Range is voortreffelijk, al blijft het een minpuntje dat de ondertitels extra fel tonen, wat vooral in donkere scènes vervelend is.

Dat is minder het geval als we Tom Clancy’s Jack Ryan via Amazon Prime Video in 4K en HDR bekijken. Om van HDR te genieten moeten we wel onze externe mediaspeler inzetten, want via de Amazon-app op de tv lukt het niet om HDR door te krijgen. De ondertitels kan je grijs maken of van een achtergrond voorzien, zodat dat felle wit verdwijnt. Ook hier zijn de resultaten met HDR ingeschakeld indrukwekkend. De Syrische landschappen, de scènes in Parijs en de doortocht door de Franse Alpen zien er prachtig uit.

Bij het waarnemen van een HDR-signaal, verschijnt overigens een handige melding rechtsonder het scherm. Zo ben je zeker dat de HDR-beeldweergave staat ingeschakeld. De Philips tv kan overweg met de HDR-standaarden HDR10, HLG en het aankomende HDR10+. Die laatste is vergelijkbaar met Dolby Vision, en moet HDR naar een hoger niveau tillen.

De instelling die ons het best leek voor HDR-content is de HDR Films beeldmodus. Zo krijg je het meest waarheidsgetrouwe beeld binnen zonder allerlei trucjes die artefacten zouden kunnen veroorzaken. Check wel even of de lichtsensor uit staat (die houdt rekening met het omgevingslicht). Wie eerder wat meer scherpte wenst kan voor HDR Vivid gaan, en een optie zoals Ultra Resolution. Scherpte, kleuren en contrast krijgen dan een boost. Naast de twee vermelde HDR-stijlen heeft Philips er nog 5 andere voorzien: HDR Personal, HDR Vivid, HDR Natural, HDR Movie, HDR Game, plus ISF Day and Night.

In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, staat deze OLED-tv zijn mannetje wanneer HDR-objecten die om helderheid vragen op het scherm verschijnen. Bovendien blijven andere gedeeltes in het beeld perfect zwart als dat nodig blijkt. Het is inherent aan de OLED-beeldtechnologie.

Wanneer we de tv een Ultra HD Blu-ray serveren, zoals de nieuwste Blade Runner (zie foto) of Ready Player One, krijgen de beeldprestaties nog een extra boost door de hogere bitrates. De vele donkere scènes en neonverlichting in beide films zijn een lust voor het oog.

Beeldinstellingen, Full HD en Blu-ray

Voor bewegingen in het beeld heb je in het menu voldoende opties. Je kiest best zelf wat het meest aangenaam is. Wij opteren voor de Movie-modus, al schakelen we in sommige gevallen de functionaliteit uit.

Tot hiertoe hebben we het vooral over Ultra HD 4K en HDR gehad, maar er zijn ook nog heel wat meer traditionele beelden in Full HD (1080p), en zonder HDR. Ook daar heeft Philips wat op gevonden. De Perfect Natural Reality optie (die je vindt onder de geavanceerde instellingen), geeft SDR-beelden een HDR-behandeling door in te grijpen op verschillende stappen in het proces van de beeldverbetering zoals het contrast, de bron, kleuren en scherpte.

Even testen met de Blu-ray van Fantastic Beasts And Where To Find Them. De beelden zien er meteen een stuk dynamischer uit. De minimum setting van Perfect Natural Reality geeft direct het gewenste resultaat. Voor het overgrote deel van de film werkt de functie goed, maar hier en daar zijn er toch nog wat mankementen.

In hoofdstuk 4 van Fantastic Beasts And Where To Find Them zie je duidelijk het dimmen van het beeld tussen verschillende shots. Al lijkt dit ook af te hangen van de geselecteerde beeldmodus. In filmmodus lijkt het meer zichtbaar dan bij isf Dag of Nacht.

Bij het bekijken van andere Blu-ray films viel dit probleem ons niet echt op. Bij heldere beelden is Perfect Natural Reality (PNR) zonder meer een meerwaarde. We nemen er even de (ondergewaardeerde) animatiefilm Rango bij. In een nachtelijke scène waar Rango voor een volle maand staat (zie foto), zien we met PNR op minimum ingesteld de kraters op de maan duidelijker zichtbaar.

Maar ook zonder Perfect Natural Reality ingeschakeld zijn de resultaten op de Blu-ray van Rango prachtig. De aandacht voor details van de makers kent zijn gelijke niet, zoals de kameleonhuid en fijne textuur in de houten constructies die opduiken in de film (zie foto). De 803 OLED geeft ze uitmuntend weer. Details in donkere delen blijven overeind, en het zwart is voortreffelijk. Wie een uitgebreide collectie Blu-rays bezit, kan die een nieuwe adem geven. Tot slot gaan we nog een stapje lager, en ook gewone SD-beelden ogen afdoende. Details krijgen met name een boost.

De drie beeldmodi Film, isf Dag en isf Nacht genieten trouwens onze voorkeur, maar je kan ook nog kiezen uit 6 andere opties: Persoonlijk, Intens, Natuurlijk, Standaard, Game en Monitor. Naast deze beeldinstellingen zijn er nog tientallen extra opties om het beeld op jouw voorkeur af te stemmen. Maar zelfs uit-de-doos scoort deze tv uitstekend. Een aanrader wat ons betreft.