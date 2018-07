Op deze warme zomerdagen kan een goed functionerende airconditioning of een draaiende ventilator wonderen doen voor het comfort binnenshuis. Of het nu gaat om de dagdagelijkse bezigheden als koken en de wasmachine vullen, of om een goede nachtrust te verzekeren: een airco of ventilator maakt het allemaal net ietsje aangenamer.

Hieronder even een opsomming van enkele kwaliteitsproducten:

Vind verkoeling in huis met deze ventilatoren van Air Naturel.



De compacte en krachtige Naos wit of zwart is de kleine ventilator die deze zomer uw huis zal verluchten.

Naos is ideaal voor oppervlakten tot 20 m².

Het design van de kolomventilator Fantasy van Air Naturel is ronduit prachtig. Hij is verkrijgbaar in een witte en zwarte versie en past in elk interieur en in elke ruimte. Hij is zeer krachtig en zorgt ervoor dat u koele dagen doorbrengt. Het is ideaal voor oppervlakten tot 20 m².

Geniet van een optimale verfrissing met de gloednieuwe mobiele airco Pinguino PAC EX120 Silent van Delonghi

Het strakke zwarte design is ongetwijfeld een toegevoegde waarde in uw interieur tijdens de warme zomermaanden.

De PAC EX120 Silent maakt gebruik van het volledig natuurlijk en onschadelijk gas R290 propaangas. Daarnaast heeft het toestel een energieklasse A in koeling. Dankzij het nnovatief elektronisch bedieningspaneel met LED-display heeft u direct inzicht in de comfort status. De Pinguino PAC EX120 Silent is geschikt voor ruimtes tot 115m³.

De nieuwe Breeze 360° van Solis heeft zeker een aantal troeven in huis die je omver blazen.

De Breeze 360° kan ingesteld worden op een oscillatiehoek van 60°, 90°, 180° of laat hem 360° ronddraaien. Daarenboven kan je hem 90° manueel naar boven richten. Zo vermijd je een vervelende trek. Met drie ventilatiestanden en 3 modussen kan hij alle werk aan.

Met de Whirlpool mobiele airconditioner PACW12HP kunt u de kamer zowel koelen als bijverwarmen.

De airconditioner is uitgerust met de intelligente 6TH SENSE technologie, waarbij de ingebouwde sensor automatisch de temperatuur en ventilatiesnelheid aanpast. De airconditioner beschikt over 3 ventilatiesnelheden waarbij de lucht tevens gezuiverd wordt dankzij de HEPA filter. Het display geeft aan wanneer het waterreservoir vol is en wanneer de filter gereinigd moet worden. Dankzij de functie “slaapmodus” geniet van een optimale nachtrust waarbij het geluidsniveau verminderd wordt en het display uitgeschakeld wordt. De Jet Modus bereikt tot slot uiterst snel een algemene omgevingstemperatuur van 18°C.

Ultimate Protect-ventilator van Rowenta met onderstel: hou jezelf koel en muggenvrij

Ultimate Protect is de onklopbare ventilator tegen muggen. De exclusieve functie met anti-muggenvloeistof biedt een geweldige bescherming tegen muggen en de combinatie van ventilator en anti-muggenapparaat optimaliseert de efficiëntie. Geniet van het effect van een koude-luchtventilator terwijl je verlost bent van de muggen!