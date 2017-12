Na enkele dagen van geruchten is de kogel door de kerk. Disney neemt een groot deel van mediabedrijf Fox over. Onder meer de franchises X-Men en Avatar komen daardoor in handen van het Huis van de Muis.

Met de deal is een bedrag van liefst 66 miljard gemoeid. De deal omvat de film- en televisiestudio’s van 21st Century Fox, maar ook tv-zenders als FX Networks, National Geographic Partners, Fox Sports Regional Networks, Fox Networks Group International, Star India en belangen in streamingdienst Hulu, het Europese Sky, Tata Sky en Endemol Shine Group.

Een hele boterham en daardoor komen onder meer volgende filmfranchises in handen van Disney: Avatar, X-Men, Fantastic Four, Deadpool, Ice Age, Aliens, Planet of the Apes. Ook films als The Grand Budapest Hotel, Hidden Figures, Gone Girl, The Shape of Water en The Martian verhuizen naar Disney.

Wat tv-producties betreft gaat het over series als The Americans, The X-Files, How I Met Your Mother, This is Us, Modern Family en The Simpsons.

Voor Disney opent het alvast heel wat perspectieven. Zo worden alle superhelden uit de Marvel-studio’s herenigd, en krijgt Disney eindelijk de rechten van de eerste Star Wars-film (Star Wars Episode IV: A New Hope) waarvan Fox de levenslange rechten bezat. Het mag voortaan eveneens de distributie verzorgen van Star Wars Episodes II tot IV, die normaal pas in 2020 naar Disney overgingen.

Met de overname is Disney nu wel erg sterk gewapend om binnenkort zijn eigen streamingdienst in de markt te zetten, iets wat het van plan was te doen in de loop van 2019. Voor concurrent Netflix is het alvast slecht nieuws…