Deze maand mogen we het tweede seizoen van La Casa de Papel verwachten en kijken we vooral uit naar nieuwe reeksen als Lost in Space en The Alienist.

6 april 2018: La Casa de Papel (seizoen 2)

De Spaanse serie La Casa de Papel bleek de afgelopen weken een onverwacht succes, ook bij ons. Deze maand volgt al snel het tweede seizoen, al moeten we eerder spreken van de tweede helft van het eerste seizoen. De Spaanse serie werd namelijk verknipt en door Netflix in kortere afleveringen opgesplitst.

Wie nog niet mee is met het verhaal: de thrillerserie vertelt het verhaal van de grootste roof uit de geschiedenis. Acht mensen laten zich samen met een zestigtal gegijzelden opsluiten in de Koninklijke Munt van Spanje, waar ze gaan proberen 2,4 miljard euro’s aan nieuw geld proberen te drukken.

13 april 2018: Chef’s Table: Pastry (documentaire)

Neem een kijkje achter de schermen bij de beroemdste banketbakkers ter wereld en ontdek de zoete zijde van de voor een Emmy genomineerde serie Chef’s Table. Wie wil er een toetje?

13 april 2018: Lost in Space (seizoen 1)

Lost in Space is al enkele jaren in de maak (de eerste geruchten doken al op in 2015), maar nu is de reeks er bijna. De sci-fi reeks vertelt het verhaal van de familie Robinson die deel uitmaken van een missie om een nieuwe ruimtekolonie te stichten. Ze worden onverwacht van koers gebracht en crashen op een verlaten planeet, waar het gevaar hen opwacht. Acteurs van dienst zijn Parker Posey (Dr. Smith), Max Jenkins (Will Robinson) en Molly Parker (Maureen Robinson).

19 april 2018: The Alienist (seizoen 1)

The Alienist is geen Netflix Original, maar de streamingdienst verwierf wel de internationale uitzendrechten. Als Belgen mogen we vooral uitkijken naar het feit dat drie van de tien afleveringen werden geregisseerd door de Vlaming Jakob Verbruggen, bekend van Code 37, House of Cards en The Fall.

Laszlo Kreizler (Daniel Brühl) is een psycholoog die geesteszieke patiënten behandelt en door de politie in het New York van 1896 wordt ingezet om een moordenaar van jonge jongens te klissen. Samen met John Moore, een illustrator voor de New York Times, (Luke Evans) en secretaresse Sara Howard (Dakota Fanning) probeert hij één van de eerste seriemoordenaars die de stad teistert te doorgronden.