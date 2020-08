De nieuwe B20 (SR-B20A) en C20 (SR-C20A) soundbars hebben een kleine voetafdruk maar hoeven daarom niet in te boeten op specs of geluidskwaliteit, zegt Yamaha.

De 91 cm brede soundbar B20 (zie foto bovenaan) kan overweg met het DTS Virtual:X formaat en bevat twee tweeters, woofers en een ingebouwde subwoofer. Aansluiten doe je via HDMI ARC en twee optische audio-ingangen. Er kan ook later nog een aparte subwoofer aan de soundbar worden gekoppeld. Streamen van muziek verloopt via Bluetooth.

De kleinere C20 (60 cm breed) moet het stellen zonder DTS Virtual:X en rekent op Dolby Digital en Virtual Surround-processing voor het geluid. Ook hier kan je een tv aansluiten via HDMI ARC of twee optische audio-ingangen, en muziek beluisteren via Bluetooth.

Via de Sound Bar Remote App kan je het volume van beide soundbars aanpassen of één van de vier geluidsmodi (Stereo, Standaard, Film of Game) selecteren.

De soundbars kunnen desgewenst aan de wand worden bevestigd via uitsparingen op de onderzijde. Zowel de B20 als de C20 zouden ergens in de herfst van 2020 in de verkoop gaan.