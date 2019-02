De XG95-reeks is het nieuwe vlaggenschip binnen het aanbod van Sony LED tv’s en zal verkrijgbaar zijn in schermformaten van 55”, 65”, 75” en 85”.

Op beeldvlak doet de reeks een beroep op Sony’s eigen beeldprocessor, de Picture Processor X1 Ultimate. Die detecteert honderden verschillende voorwerpen op het scherm en past vervolgens de helderheid, details en kleuren aan, voor een zo goed mogelijke beeldkwaliteit.

De leds werden in een full-array achtergrondverlichting geschikt en met een techniek als X-tended Dynamic Range PRO wordt het contrast in donkere beelden opgekrikt, zodat heldere details beter zichtbaar zijn. Bovendien zijn de twee grootste formaten van tv’s, het 75-inch en 85-inch model, voorzien van X-Wide Angle, een manier om de kleurverandering vanuit wat scherpere kijkhoeken, sterk tegen te gaan.

De tv’s in de XG95-reeks kunnen overweg met de HDR-standaarden HDR10, HLG en Dolby Vision. En net zoals we al zagen op de Master-series is ook een speciale Netflix Calibrated Mode van de partij, een beeldmodus die de beeldweergave van Netflix-materiaal optimaliseert.

Het geluid dan. Alle televisies hebben Sony’s Acoustic Multi-Audio in gebouwd. Op de achterzijde van de tv werden twee bijkomende tweeters geplaatst, die samen met de basreflex-speakers, ervoor zorgen dat het geluid beter uit de tv lijkt te komen. De tv’s ondersteunen ook Dolby Atmos.

De XG95 is compatibel met Android TV, dat dit jaar sneller zou moeten werken dankzij een nieuwe processor. Dankzij ingebouwde Chromecast is het eenvoudig om content zoals Netflix of YouTube rechtstreeks te casten naar de TV. Met de vernieuwde afstandsbediening die over een ingebouwde microfoon beschikt, kan er gebruikgemaakt worden van Google Assistant.