Samsung heeft voor 46 van zijn nieuwe producten en innovatieve diensten een CES® 2023 Innovation Award ontvangen, waaronder drie Best of Innovation Honorees, van de Consumer Technology Association (CTA). Het jaarlijkse awardprogramma erkent onderscheidend ontwerp en engineering in een groot aantal productcategorieën voor consumententechnologie.

Samsung viel voor meerdere categorieën in de prijzen, waarbij de toewijding aan naadloos verbonden ervaringen voor consumenten en duurzaamheid worden benadrukt. Duurzaamheid staat centraal bij Samsung en daarmee helpt het bedrijf consumenten bij dagelijkse veranderingen die bijdragen aan een beter milieu. Het brengt gedurfde nieuwe ideeën tot leven, zoals investeringen in duurzame materialen, een hogere energie-efficiëntie in producten, verantwoorde recycling en eenvoudig recyclebare apparaten. En dat terwijl de ecologische voetafdruk kleiner werd door 100% hernieuwbare energie te gebruiken in alle faciliteiten in de VS, Europa en China.

Samsung-producten werden onderscheiden als Innovation Awards Honorees in de categorieën Digital Imaging/Photography, Mobile Devices & Accessories, Gaming, Digital Health, Wearable Technologies & Video Displays, Home AV Components & Accessories en Software & Mobile Apps. Veel , van de onderscheiden producten hebben milieubewuste functionaliteiten. Zoals de Galaxy Z Flip4 en Galaxy Z Fold4, beide zijn gemaakt met hergebruikte visnetten en hebben verpakkingen van 100% gerecycled papier. Samsung is onderscheiden met de prestigieuze Best of Innovation Honoree-award in de categorieën Computer Peripherals & Accessories, Video Displays en Cybersecurity & Personal Privacy.

De Innovation Awards worden gesponsord door CTA, de gastheer en organisator van CES – het wereldwijde podium voor innovatie en het meest invloedrijke tech-evenement ter wereld. CES 2023 vindt plaats van 5 tot en met 8 januari in Las Vegas, Nevada en heeft een sterke focus op duurzaamheid.

Uitgelichte Best of Innovation-onderscheiding:

Samsung S3B512C Security Chip – Samsungs biometrische kaartoplossing S3B512C is onderscheiden met een Best of Innovation Honoree-award in de categorie Cybersecurity & Personal Privacy en integreert een vingerafdruksensor, Security Element (SE) en Secure Processor (SP) op één enkele chip. Evenals verbeterde beveiligingsfuncties die mogelijk worden gemaakt door Samsungs eigen algoritme voor vingerafdrukverificatie en anti-spoofing-technologie. Het is de eerste alles-in-één beveiligingschip in de cyberbeveiligingsindustrie die biometrische informatie leest via een vingerafdruksensor en versleutelde gegevens opslaat, verifieert en verwerkt op een veilige manier.

Uitgelichte winnaars van de Innovation Awards:

Galaxy Z Flip4 en Galaxy Z Flip4 Bespoke Edition – De Galaxy Z Flip4 is de ultieme opvouwbare smartphone voor zelfexpressie en zit boordevol innovatieve camera-upgrades, een grotere batterij en nog meer aanpassingsmogelijkheden dan zijn voorganger. De Galaxy Z Flip4 en de Z Flip4 Bespoke Edition zijn onderscheiden in de categorieën Digital Imaging/Photography en Mobile Devices & Accessories. Het ontwerp van de Z Flip4 maakt unieke camerafunctionaliteiten mogelijk, zoals FlexCam. Daarmee kun je handsfree foto’s en video’s rechtstreeks via je favoriete sociale netwerk-apps delen. Met Quick Shot kun je een foto maken vanaf het Cover Screen zonder zelfs maar je telefoon te openen. De Z Flip4 Bespoke Edition biedt een ongekend niveau van maatwerk met glaskleuren en frame-opties in 75 unieke combinaties

Galaxy Z Fold4 – De Galaxy Z Fold4 is onderscheiden in de categorieën Digital Imaging/Photography, Mobile Devices & Accessories en Gaming. De topprestaties, de verbeterde camera en het baanbrekende ontwerp, maken het de productiviteitskrachtpatser van Samsungs nieuwste generatie opvouwbare smartphones. De Z Fold4 levert ongeëvenaarde game-ervaringen en een hogere productiviteit dankzij het 7,6 inch hoofdscherm en de Android 12L-functionaliteiten.

GalaxyWatch5 en GalaxyWatch5 Pro – Zowel de Galaxy Watch5 als de Galaxy Watch5 Pro vielen in de prijzen in de categorieën Digital Health en Wearable Technology vanwege hun geavanceerde health-tracking, duurzaamheid en oplaadmogelijkheden. Deze functies maken het de meest functionele Samsung-horloges tot nu toe. De Galaxy Watch5 Pro is ontworpen voor avontuur en een veeleisende levensstijl met nieuwe, op GPS gebaseerde functies, een langere batterijduur en een groot Super AMOLED-scherm dat wordt beschermd door verbeterd saffierkristal. Dankzij de baanbrekende BioActive Sensor geeft de Galaxy Watch5-serie gebruikers het meest complete beeld van hun gezondheid ooit.

Samsung Wallet – Dankzij zijn reputatie als alles-in-één app die overal kan worden gebruikt, is Samsung Wallet onderscheiden in de categorie Software & Mobile Apps. De app combineert Samsung Pass, Samsung Pay en meer voor een nieuwe en eenvoudige manier om al je belangrijke digitale benodigdheden op één plek te bewaren. Van bankkaarten en digitale sleutels tot reispassen, rijbewijzen en studentenkaarten. Dankzij de integratie met platforms als SmartThings en Samsung Knox, geeft het programma je met één veeg toegang tot al je belangrijke digitale items en informatie via een veilige en verfijnde interface.

Bespoke AI Laundry – Samsungs Bespoke AI wasmachines en drogers vielen in de prijzen dankzij het innovatieve ontwerp en de geïntegreerde AI-technologieën. De Bespoke AI™ wasmachine met AI OptiWash™ is onderscheiden in de categorie Smart Home en de Bespoke AI™ droger met AI Optimal Dry is onderscheiden in de Home Appliance-categorie. De Bespoke AI™ wasmachine identificeert automatisch stofsoorten en vuilniveaus en optimaliseert hierop het programma, terwijl de cycli zelf kunnen worden bediend met Samsungs SmartThings-app. De Bespoke AI™ droger gebruikt sensoren en algoritmen om het vochtgehalte van kleding te meten, om vervolgens de droogtijd en temperatuur aan te passen en de droogcycli te optimaliseren. De Bespoke AI wasmachines en drogers leggen je wasgewoonten vast voor een persoonlijke ervaring en hebben verschillende kleuropties om in iedere wasruimte te passen.

SmartThings Energy – De SmartThings Energy-app van Samsung is erkend in de Software & Mobile Apps-categorie en helpt je om het energieverbruik thuis te verminderen. Naast het bijhouden van het energieverbruik, biedt SmartThings Energy bruikbare inzichten en aanbevelingen op basis van het gebruikspatroon en de apparaten die op het platform zijn aangesloten.

Samsung 990 PRO 2TB SSD met Heatsink – De Samsung 990 PRO 2TB SSD met Heatsink is uitgeroepen tot Innovation Awards Honoree in de Computer Peripherals & Accessories-categorie en is Samsungs snelste PCIe 4.0 solid state drive (SSD) met een superieure energie-efficiëntie. De SSD werd ontworpen voor gameconsoles of pc’s en levert hoge snelheden voor kortere laadtijden. De combinatie van een koellichaam, nikkelcoating op de controller en Samsungs Dynamic Thermal Guard, maximaliseert de koeling om prestatieverlies als gevolg van oververhitting te voorkomen. De drive is bovendien uitgerust met stijlvolle RGB-verlichting.

Samsung Automotive NVMe BGA SSD 1TB (AM991) – Deze baanbrekende innovatie biedt de hoogste opeenvolgende leessnelheid voor opslag in auto’s en een uitzonderlijk grote operationele capaciteit voor AD/ADAS-, cockpit- en voertuiginfotainment-systemen. De Automotive NVMe BGA SSD is onderscheiden in de categorie In-Vehicle Entertainment & Safety en beschikt ook over de hoogste continue schrijfsnelheid voor auto’s (tot 1150 MB/s) dankzij Samsungs V-NAND-technologie: een eigen interne controller en exclusieve firmware. De SSD blijft bovendien veilig functioneren in de meest extreme weersomstandigheden (-40 ˚C tot 105 ˚C).

Samsung 512GB CXL Memory Expander – De 512 GB CXL Memory Expander-module van Samsung is onderscheiden in de categorie Computer Hardware & Components. Het zal de eerste geheugenmodule zijn die de langverwachte CXL 2.0-interface ondersteunt en zal worden geleverd in een EDSFF (E3.S)-formaat – vooral geschikt voor enterpriseservers en hoge capaciteit datacenters. Deze nieuwe geheugenmodule is gebouwd met een applicatiespecifieke integrated circuit (ASIC) CXL-controller, die DDR5 DRAM gebruikt voor maximale bandbreedte en capaciteit en verder kan schalen dan tientallen terabytes met de verwerkingseisen van big data en AI/ML-workloads.

Samsung 16 GB LPDDR5X en 1 TB UFS 3.1 Multi-chippakket – Dankzij de integratie van 14nm 16 GB LPDDR5X DRAM en Samsungs zevende generatie quad-level cell (QLC) V-NAND 1TB UFS (Universal Flash Storage) 3.1, is deze uMCP een gigantische sprong voorwaarts. Hij is onderscheiden in de categorie Embedded Technologies. Dit geïntegreerde UFS-gebaseerde multichip-pakket biedt geheugen met een hogere dichtheid, een hogere snelheid en een laag stroomverbruik voor premium smartphones en andere toonaangevende IT-toepassingen.

Samsung ISOCELL HP3 CMOS Image Senor – Deze ultramoderne mobiele sensor met een 1/1,4-inch optisch formaat en 0,56 ㎛ pixelgrootte voor slankere camera-ontwerpen is onderscheiden in de categorie Digital Imaging/Photography. De ISOCELL HP3 beschikt over de kleinste pixeltechnologie in mobiele camera’s voor meer ontwerpgemak en 200 megapixels voor de meest gedetailleerde beelden. Dankzij de Tetra-pixeltechnologie werken de pixels in een formaat van 1,12㎛ of 2,24㎛. Daardoor wordt meer lichtinformatie vastgelegd bij weinig licht en 8K-video met minimaal verlies in het gezichtsveld. Bovendien kan de ISOCELL HP3 autofocusinformatie horizontaal en verticaal detecteren, dankzij Super QPD-technologie.