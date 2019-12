Wanneer je een tv gaat kopen word je geconfronteerd met heel wat lange productnamen en productnummers. Die worden in het vakjargon ook wel SKU’s genoemd (stock keeping units).

Maar wist je dat je op basis van dat lange SKU-nummer heel wat kan afleiden? Zo kan je er vaak de schermgrootte, de productlijn of het introductiejaar in herkennen. Maar dat is uiteraard voor elk merk anders.

Laten we daarom even die verschillende delen opsommen:

Schermgrootte: De beelddiagonaal of grootte van het scherm

Productreeks/Serie: Een reeks cijfers of letters die de productlijn en -modellen omschrijven

Introductiejaar: Het jaar waarin de tv op de markt is gekomen

Submodel per retailer: Sommige merken voegen extra nummers toe om aan te duiden dat dergelijke tv’s gereserveerd zijn voor specifieke retailkanalen. Zij hebben dan iets andere specs.

Rest: Andere nummers die misschien een indicatie geven van regio’s waar de tv wordt uitgebracht

Nu we al een beetje vertrouwd zijn met de mogelijke opties, nemen we er de meest verkochte tv-merken in alfabetische volgorde bij.

LG

De 55 staat voor de schermgrootte (55-inch)

De indicatie OLED wil zeggen dat het over een oled televisie gaat

De C is de productreeks. Hogere letters zoals E en W zijn een indicatie van betere productreeksen met betere specs of designelementen

De 9 is het introductiejaar van de tv. In dit voorbeeld dus 2019. Een LG oled tv met 8 is dus een tv uit 2018.

De PLA is niet van belang

De 65 staat voor de schermgrootte (65-inch)

SM is een indicatie voor het jaartal, in dit geval gaat het over een tv uit 2019.

De 8200 is een mid-range productreeks van LG. Televisies met nummers als 9000 en hoger hebben meer high-end specs. Omgekeerd zijn lagere getallen zoals 7600, 7000 of 6300 een aanduiding voor tv’s met minder features of lagere specs.

De PLA is niet van belang

Panasonic

Alle televisies van Panasonic starten met TX-, met de T van televisie en X als regiocodering voor Europa

De 55 staat voor de schermgrootte (55-inch)

De G staat voor het jaartal, 2019. F zijn tv’s uit 2018.

De Z geeft een indicatie voor het soort tv. Z staat over oled tv, X zijn Ultra HD led tv’s, S zijn Full HD modellen

De cijferreeks van drie of vier cijfers staat voor de productreeks en het model daarbinnen

Philips

De 55 staat voor de schermgrootte (55-inch)

OLED wil zeggen dat het om een tv met de oled-beeldtechnologie gaat

Het eerste getal van de volgende drie cijfers is de productreeks. 9 is de hoogste.

Het derde getal is het introductiejaar en hier wordt het even lastig. De 4 staat voor 2019, de 3 voor 2018 en de 2 voor 2017.

De /12 is niet van belang maar is een aanduiding van de regio

De 55 staat voor de schermgrootte (55-inch)

P is gewoon een aanduiding dat het gaat over een tv, nog een erfenis van het vroegere Philips waar ook andere toestellen in het gamma zaten.

De U staat voor tv’s met een Ultra HD-resolutie. F gaat om de Full HD-televisies. H is een HD Ready tv.

De S is een aanduiding voor het type digitale tv-tuner dat de tv heeft. In dit geval DVB-T, DVB-T2, DVB-C, DVB-S en DVB-S2.

Het eerste getal van de volgende vier cijfers is de productreeks. 9 is de hoogste. Het tweede cijfer is het productmodel in de productserie.

Het laatste cijfer is het introductiejaar en hier wordt het even lastig. De 4 staat voor 2019, de 3 voor 2018 en de 2 voor 2017.

De /12 is niet van belang maar is een aanduiding van de regio

Samsung

QE wil zeggen dat het gaat om een QLED tv, een high-end led-tv reeks van Samsung die gebruik maakt van quantum dots.

De 55 staat voor de schermgrootte (55-inch)

De Q90 is de meest geavanceerde tv-reeks van Samsung. Q80, Q70 en Q60 zijn telkens een stap terug op het vlak van de beeldkwaliteit en andere features of design.

De R is het introductiejaar van de tv: 2019. De modellen uit 2018 hebben een N of NU.

De ALXXN is niet van belang

UE wil zeggen dat het gaat om de meer traditionele led televisies van Samsung gaat, en niet de QLED-modellen.

De 65 staat voor de schermgrootte (65-inch)

De R in de RU is het introductiejaar van de tv: 2019. De modellen uit 2018 starten met NU.

De vier cijfers, 8000, staan voor de productreeks. Het eerste cijfer (8) staat voor de indeling van de productlijn, in dit geval de hoogste. De drie andere cijfers zijn varianties op het model die soms anders zijn per retailer.

De SXXN is niet van belang

Sony