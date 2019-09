Bij de vijfde generatie van de Apple Watch hoef je niet langer je pols op te tillen om het uur te zien. Het schermpje staat immers altijd aan.

De Apple Watch toont steeds een gedimde versie van de wijzerplaat. Apple gebruik hiervoor een speciaal type scherm, LTPO genaamd. Dat is een soort OLED-scherm dat gerust aan kan blijven staan, zonder gevaar voor inbranden of hitte-ontwikkeling. Bij het optillen van de pols schakelt de volledig verlichting in.

De vijfde versie van het slimme horloge van Apple heeft deze maal ook een ingebouwd kompas en een ingebouwde hoogtemeter.

Tegelijk met de nieuwe horloge komt het watchOS 6 besturingssysteem beschikbaar. Daar ligt de focus op gezondheid met nieuwe features als de Cyclus bijhouden-app (wanneer je als vrouw de volgende menstruatie kan verwachten), de Geluid-app (die je inzicht geeft op het geluidsniveau bij bijvoorbeeld concerten) en Activiteit-trends.

Daarnaast bevat watchOS 6 een aantal nieuwe dynamische wijzerplaten, zoals Meridian, Modulair compact en Zonnestand.

De Apple Watch Series 5 is er in vier verschillende materiaalafwerkingen: aluminium, roestvrij staal, keramiek en, voor het eerst ook titanium. Er zijn ook speciale Nike- en Hermes-versies. De batterij gaat volgens Apple tot 18 uur mee, wat bijzonder mager blijft in vergelijking met de concurrentie.

Apple Watch Series 5 (GPS) is vanaf 20 september verkrijgbaar vanaf 449 euro. De populaire Series 3 (GPS) met ingebouwde gps, optische hartslagsensor en waterbestendigheid is voortaan al verkrijgbaar vanaf 229 euro.