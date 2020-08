De M28 is een zevenkanaalsversterker voor zowel muziek als home cinema, en is goed voor 200W per kanaal. Het is één van de eerste versterkers in zijn soort met Purifi’s Eigentakt-versterkertechnologie.

De Eigentakt-versterkertechnologie van het Deense Purifi was ook al terug te vinden op de M33 BluOS streamingversterker van NAD.

Hoewel er vandaag de dag veel goed klinkende versterkers op de markt zijn, heeft Purifi een frisse blik geworpen op elk aspect van de versterkerprestaties en heeft het vele schijnbaar kleine niet-lineaire zaken gevonden die, als ze gecorrigeerd worden, een dramatisch verschil kunnen maken in het totale geluid. Geavanceerde technologie, goed doordachte PCB-indelingen en geavanceerde wiskundige modellering hebben de laatste resterende beperkingen van audioversterkers opgelost. Het gemeten resultaat is minder ruis en minder vervorming, maar het hoorbare resultaat is iets meer. Het detail en de transparantie van het geluid zorgen voor nieuwe niveaus van verfijning op elk volumeniveau.

De Eigentakt technologie is zeer analoog in gedrag in het onwaarschijnlijke geval dat de versterker tot knippen wordt gedreven. Waar veel Klasse D ontwerpen instabiel kunnen worden, gedraagt Eigentakt zich op een manier die lijkt op de goedaardige manier van clippen met direct herstel van goed uitgevoerde traditionele Klasse A/B versterkers.

De M28 heeft achterop zowel single-ended RCA- als gebalanceerde XLR-ingangen, waarbij de laatste dezelfde efficiënte audio-interface is die door professionele studio’s wordt gebruikt.

Andere versterkers van NAD