Laat je verrassen door de Special Edition transparante ‘ghost’ oordopjes

Niets is wat het lijkt met ‘s werelds allereerste transparante TWS oordopjes van JBL. De speciale ‘ghost’-editie van de populaire True Wireless oordopjes laten zien dat alles draait om de inhoud. Met deze Special Edition JBL Tune 225TWS Ghost maakt JBL een statement: de normaal gesproken verborgen componenten die voor de iconische JBL Sound zorgen, worden nu extra in de verf gezet! Steel de show met deze eye-catchers in doorzichtig oranje of zwart met bijpassende case.

De gewaagde nieuwe editie brengt je het beste van de JBL Tune 225TWS: de meeslepende JBL Pure Bass Sound, het strakke design, de comfortabele pasvorm en de compacte oplaadcase.

​Heb je een lange dag voor de boeg? Luister onafgebroken naar je favoriete afspeellijst met maximaal 25 uur batterijduur. Daarnaast kunnen de linker en rechter oordopjes afzonderlijk van elkaar gebruikt worden om muziek te luisteren of te bellen. Bij het openen van je oplaadcase wordt er automatisch verbinding gemaakt met je telefoon voor snelle toegang to jouw oordopjes. Ontdek de JBL TUNE 225TWS-oordopjes die passen bij jouw stijl.