Je kent het gevoel wel: bij thuiskomst leg je sleutels of andere kleine spullen ergens neer maar achteraf vind je ze niet meteen terug. Met het slimme Bluetooth-accessoire Eureka kom je dat niet meer tegen.

Eind 2018 introduceerde Cellularline dit slimme accessoire voor het eerst om je persoonlijke bezittingen sneller terug te vinden. Bevestig het accessoire aan spullen die je niet kwijt wil raken of die je snel terug wil vinden.

Met behulp van de eenvoudige app toont Eureka de laatst gedetecteerde plek. Lukt het dan nog niet om jouw spullen te lokaliseren, dan kan je de Eureka een pieptoon laten produceren. Ook omgekeerd kan je door op een knop van de Eureka te drukken je smartphone laten piepen.

De Eureka is er in de kleuren blauw, zwart, rood en grijs. Prijs van dit gadget is amper 20 euro. Te verkrijgen of te bestellen bij deze dealers van het merk Cellularline.