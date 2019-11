Afgelopen weekend raakte bekend dat Alphabet, het moederbedrijf achter Google, smartwatchmaker Fitbit koopt. Met de overname is een bedrag van 2,1 miljard dollar gemoeid.

Google wil hiermee zijn wearables-afdeling een boost geven. Google heeft al een eigen besturingssysteem voor smartwatches, Wear OS, waarvan andere merken kunnen gebruikmaken. Onder meer Polar en traditionele horlogefabrikanten als Fossil en Michael Kors doen er een beroep op.

Maar deze smartwatches op basis van WearOS bleken bijlange na niet zo populair te zijn als de oplossingen van Fitbit en de nummer één in de markt, de Apple Watch.

Dat moet met de overname nu gaan veranderen. Rick Osterloh, verantwoordelijk bij Google voor onder andere Wear OS, zegt dat het bedrijf meer gaat investeren in Wear OS en dat het plannen heeft om eigen ‘Made by Google’ wearables te introduceren, zoals dat eerder al gebeurde met de Pixel smartphones en de Nest-producten. Of dat betekent dat het Fitbit-merk zal verdwijnen op termijn is niet duidelijk.

In een blogpost heeft Osterloh het ook over het privacy-aspect. Google zal transparant zijn over de data die het verzamelt en waarom die data wordt verzameld. Persoonlijke data zullen niet verkocht worden aan derden, en ook niet gebruikt worden voor Google advertenties. Huidige Fitbit-gebruikers zullen hun data kunnen bekijken, verplaatsen of verwijderen.

Google verwacht dat de overname in 2020 zal afgerond worden.