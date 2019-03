Met Disney+ moet eind dit jaar de videostreamingdienst van Disney actief zijn. De concurrent van Netflix zou volgens geruchten eerst in Nederland worden uitgetest, en zal alle oude Disney-films bevatten.

Disney werkt al enkele jaren aan een videostreamingdienst die zijn voet moet kunnen zetten naast het aanbod van Netflix en in mindere mate Amazon Prime Video.

Volgens The Information zou de nieuwe dienst in Nederland worden uitgetest, vooraleer de verdere uitrol naar de VS en andere landen zou plaatsvinden. Voorlopige datum is tegen het einde van dit jaar, iets wat de grote baas van Disney, Bob Iger, altijd al heeft bevestigd.

In april belooft Disney meer duidelijkheid bij de presentatie van de kwartaalcijfers. Dan volgt een preview van de nieuwe dienst. Het lijkt er wel op dat Disney+ goedkoper zal zijn dan Netflix.

Het aanbod van Disney+ zou alvast alles wat Disney ooit gemaakt heeft bevatten, waaronder alle Disney-films zoals oudere teken- en animatiefilms Pinocchio, The Lion King en nieuwer materiaal als Frozen en Moana. Ook de Star Wars-franchise, Pixar-films en de Marvel-films zijn van de partij.

Bovendien werkt Disney aan heel wat exclusieve films en series voor Disney+ waaronder een nieuwe Star Wars-serie en Marvel-serie rond Loki.

Nieuwe films zoals Captain Marvel zouden binnen het jaar na de release in de bioscopen op de videostreamingdienst moeten verschijnen. Hiermee lijkt Disney vast te houden aan zijn aanpak om films gefaseerd los te laten op het publiek. Netflix bijvoorbeeld lanceert zijn films vaak gelijktijdig met een eventuele bioscooprelease.