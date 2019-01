Legrand blijft volop de kaart trekken van het smart home. Zo volgt nu de introductie van Valena Next with Netatmo, een gloednieuw assortiment geconnecteerd schakelmateriaal.

Met deze oplossing kan je van een klassieke elektriciteitsinstallatie een slim, geconnecteerd systeem maken zonder dat er aanpassingen moeten gebeuren aan bestaande bekabeling of enige software moet worden geïnstalleerd.

Bestaande stopcontacten en schakelaars vervang je eenvoudig door geconnecteerde versies uit het nieuwe gamma Valena Next with Netatmo. Bedienen verloopt via de klassieke schakelaars maar ook met de gratis Home + Control app op de smartphone of tablet. Zo verkrijg je meer controle over de woning, ook buitenshuis.

Scenario’s kunnen gepersonaliseerd worden, bedieningen kunnen op elk moment worden verplaatst en de geconnecteerde installatie kan in functie van het budget of een veranderende gezinssituatie geleidelijk worden uitgebreid.

Overzichtelijke app

De app zou bijzonder intuïtief zijn en heel wat nuttige info geven over de woning. De app toont overzichtelijk de aan/uit-status in elke kamer, visualiseert het energieverbruik per aangesloten toestel en geeft alarmmeldingen, bijvoorbeeld wanneer de verlichting te lang blijft branden of wanneer er al twee uur geen verbruik werd opgetekend bij de koelkast.

Stembediening

Op korte termijn zijn de producten bovendien met de stem te bedienen: zo zijn ze compatibel met alle belangrijke platformen op de markt zoals Amazon Alexa, Google Assistant en Apple Siri.

Te ontdekken op Batibouw 2019

Volgens Legrand is Valena Next with Netatmo het eerste volledig geconnecteerde schakelmateriaal op de markt. Het nieuwe assortiment zal je kunnen ontdekken op de bouwbeurs Batibouw 2019.