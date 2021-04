Afgelopen zomer lanceerde iRobot zijn nieuwe platform dat gebruikers meer controle biedt over waar, wanneer en hoe uw robot schoonmaakt: iRobot Genius™ Home Intelligence (lees hier het artikel). Op dit eigenste moment is iRobot een update aan het uitrollen van hun platform met handige nieuwe features en gebruikservaringen die direct zichtbaar en bruikbaar zijn via de app.

Clean While I’m Away

De robots zouden zich moeten aanpassen aan jouw schema. Met behulp van de locatieservices van smartphones kunnen gebruikers nu een ‘zone’ aanmaken rondom hun huis. De smartphone vertelt hun robot vervolgens automatisch om te beginnen (of stoppen) met schoonmaken wanneer de telefoon van de gebruiker de zone verlaat of betreedt.

Clean Time Estimates

Weinig tijd? Vergeten om je robot in te schakelen, maar staan je gasten bijna op de stoep? Bekijk hoelang een schoonmaakbeurt duurt met het nieuwe Clean Time Estimates. Deze feature is beschikbaar voor iRobot Smart Mapping-robots. Gebruikers zien een tijdsinschatting in de iRobot Home App op basis van de kamer – of kamers – die ze hebben gekozen voor een specifieke schoonmaaktaak.

Time Boxed Cleaning

Als je tussen vergaderingen door wenst schoon te maken om lawaai tijdens calls te voorkomen, staat de iRobot voor je klaar. Met de introductie van Time Boxed Cleaning biedt iRobot schoonmaakintervallen voor gebruikers die zijn uitgerust met Smart Mapping. Gebruikers kunnen vooraf ingestelde schoonmaakintervallen instellen van 15 tot 45 minuten lang. Binnen deze intervallen maakt de robot schoon voor de gekozen tijdsduur en keert dan terug naar zijn oplaadstation.

Braava jet m6 Threshold Zones

Gebruikers kunnen hun Braava jet m6 robotdweil nu in nieuwe gebieden laten komen door ‘hoge drempel’-gebieden aan te geven op hun Smart Map in de iRobot Home app. Hierdoor zal de robot proberen over hogere drempels heen te komen die anders misschien geïnterpreteerd zouden worden als obstakel.

De updates worden momenteel uitgerold naar bestaande gebruikers met robots die met WiFi verbonden zijn.

Ontdek hier alle producten van iRobot: