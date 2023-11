Op basis van de gewoonten, de woning van de gebruiker en zelfs de seizoenen, combineert iRobot OS inzichten en technologie om een schoonmaakervaring te creëren die is afgestemd op unieke behoeften en voorkeuren. Gebruikers hebben de controle met de iRobot Home-app. Met iRobot OS 7.0 introduceert iRobot de nieuwe digitale technologieën Dirt Detective en SmartScrub voor de Roomba Combo j9+ en Roomba j9+.

“Sinds de introductie van iRobot OS bieden we continu nieuwe functies en schoonmaakervaringen aan gebruikers zodat ze op een intelligente en eenvoudige manier kunnen schoonmaken zoals zij dat willen”, licht Colin Angle, voorzitter en CEO van iRobot, toe. “Met Dirt Detective onderscheidt iRobot zijn producten door een unieke schoonmaakervaring te introduceren. Dirt Detective laat onze krachtigste en intelligentste robots weten waar de vuilste plekken zijn in huis – en wat de beste manier is om die plekken schoon te maken. Dit niveau van intelligentie zorgt ervoor dat gebruikers hun schoonmaaktaken niet meer hoeven te plannen omdat ze weten dat hun robot precies schoonmaakt zoals zij zouden doen.”

Dirt Detective: plant, voorspelt en zorgt voor een uitstekende schoonmaakervaring

Een huishoudrobot moet slim en efficiënt zijn, direct naar de vuilste kamers gaan en doordacht genoeg zijn om bijvoorbeeld te weten dat het schoonmaken van een badkamervloer met een dweil als laatste moet gebeuren. Dankzij de Dirt Detective-intelligentie kan de Roomba Combo j9+ en Roomba j9+ automatiseren waar schoon te maken op basis van de schoonmaakgeschiedenis. Zo hoeven gebruikers niet na te denken over wanneer de robot weer aan het werk gezet moet worden. De robot leert van eerdere schoonmaaktaken om automatisch prioriteit te geven aan vuilere kamers en past instellingen aan zoals zuigkracht, schoonmaakroutes en dweilen. Dirt Detective brengt:

SmartScrub: kracht en druk voor een perfecte dweilresultaat

Sommige delen van het huis hebben een grondigere schoonmaakbeurt nodig, zoals een bijkeuken met keukentegels vol vieze poot- en voetafdrukken. Met de iRobot OS 7.0-updates kunnen gebruikers van de Roomba Combo j9+ en de Roomba Combo j7+ SmartScrub inschakelen waarna hun robot heen-en-weer schrobt met neerwaartse druk om viezigheid te verwijderen. SmartScrub pakt hardnekkig vuil aan met 2x harder schoonmaken.

“Naast de unieke intelligentie die iRobot OS 7.0 biedt, breiden we onze productlijn uit met nieuwe 2-in-1 robots, en onze krachtigste en slimste Roomba tot nu toe,” zegt Barry Schliesmann, chief product officer bij iRobot. “De Roomba Combo j9+ en Roomba j9+ hebben een reeks gepatenteerde schoonmaaktechnologieën om ervoor te zorgen dat ze de beste in hun klasse zijn in zuigkracht, van fijn stof tot hardnekkig vuil en haar dat vast zit in tapijten. Daarnaast maken de nieuwe robots de schoonmaakbeurt af zonder onderbrekingen. Ze zien er ook stijlvol uit en passen naadloos in het interieur van gebruiker