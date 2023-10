Combineer de prestaties van een diepe reiniging met een ecologisch, duurzaam en betaalbaar ontwerp.

PURE NATUURKRACHT

Van het ontwerp tot de verpakking en de levensduur, elk aspect van deze stofzuiger is ontworpen om je ecologische voetafdruk zo veel mogelijk te beperken, zonder ook maar iets aan efficiëntie te verliezen.De Rowenta Green Force Cyclonic Effitech®+-stofzuiger is revolutionair en biedt je zowel ongeëvenaarde prestaties als optimale energie-efficiëntie.Zijn geavanceerde Effitech®-motor ontwikkelt evenveel vermogen als een Rowenta-stofzuiger van 900 watt, terwijl hij 40% energie bespaart!Hij is ook stil, praktisch en makkelijk te hanteren dankzij de Ergo-Comfort handgreep en hetXXL-stofreservoir van 2,5 liter dat makkelijk schoon te maken is.En om te zorgen voor schone lucht voor het hele gezin, vangt de HEPA-kwaliteitsfilter zoveel mogelijk stofdeeltjes op: ideaal voor de jongste en de meest gevoelige leden van het gezin.

DUURZAAM EN MILIEUVRIENDELIJK

De productieketen is van A tot Z ecovriendelijk ontworpen om afval, verbruik en de impact ophet milieu te minimaliseren.Deze stofzuiger is gemaakt van 67% gerecycleerd plastic en hij is tot 87% recycleerbaar.Zelfs zijn verpakking is geoptimaliseerd en milieuvriendelijk.De Rowenta Green Force Cyclonic Effitech®+ stofzuiger is niet alleen gemaakt om lang mee tegaan, hij verbruikt ook heel weinig elektriciteit. Bovendien is hij gemaakt van robuuste, duurzame materialen en wordt hij geleverd met 15 jaar reparatiegarantie. Zo voorkom je overconsumptie en tonnen onnodig afval

VEELZIJDIGE ACCESSOIRES VOOR EEN SPECIFIEK GEBRUIK

De nieuwe Rowenta Green Force Cyclonic Effitech®+ biedt een reeks accessoires voor gebruikthuis en in de auto, voor een perfecte stofzuigbeurt op alle soorten vloeren en zelfs op moeilijkbereikbare plaatsen. Een borstel voor parket en delicate vloeren, een borstel voor sofa’s entextiel, flexibele hulpstukken voor spleten en XXL om elk hoekje en gaatje van de auto schoonte maken, ja, deze stofzuiger is heel handig en multifunctioneel. Zo maakt hij je leven een langetijd een stuk makkelijker