Een nieuw AI-platform, iRobot Genius Home Intelligence, moet de schoonmaakrobots van het merk stukken intelligenter en efficiënter maken. Zo wordt er beter rekening gehouden met de specifieke woning, tijdschema’s, andere smart home-apparaten en schoonmaakvoorkeuren.

Voor iRobot is het één van de grootste stappen in de dertigjarige geschiedenis van het bedrijf. Het is ook broodnodig voor het bedrijf om zich te onderscheiden van goedkopere robotstofzuigers die de markt overspoelen.

De nieuwe slimme technologie zal beschikbaar worden op de Roomba robotstofzuigers en de Braava jet dweilrobots die een ingebouwde Wi-Fi verbinding hebben. Concreet gaat het om een nieuw ontworpen versie van de iRobot Home-app.

De app zal schoonmaken op basis van jouw gewoonten en persoonlijke voorkeuren. Zo kan je via nauwkeurige schoonmaakzones de robot beter dirigeren. Machine learning moet de robots ook in staat stellen om vuilere plekken in de woning, zoals rond of onder tafels en zetels, of in de buurt van het aanrecht, beter te herkennen. Die vuilere zones kan je trouwens zelf beter aangeven in de app, en nadien de robot met je stem naar die plaats sturen. “Roomba, maak schoon rondom de zetel’, en de Roomba weet waar hij heen moet.

Omgekeerd kan je aangeven van welke plekken de robotstofzuiger best wegblijft, zoals bijvoorbeeld onder je bureau waar alle kabels een spaghettikluwen vormen.

Ook automatiseringen zijn een optie. Zo kan je de robot laten stofzuigen op het moment dat je de woning verlaat. De robot kan dit weten op basis van aanwijzingen van locatiegebaseerde diensten of smart home-toestellen, zoals de August Smart Lock.Deze automatiseringen kunnen rechtstreeks in de iRobot Home-app ingesteld worden, een optie die exclusief voor iRobot-klanten wordt ondersteund door iRobot Genius en IFTTT Connect.

Andere nieuwe features zijn schoonmaakschema’s gebaseerd op schoonmaakroutines en schoonmaakvoorkeuren en seizoensaanbevelingen waarbij er meer moet worden schoongemaakt als er pollen in de lucht zijn of tijdens ruiperioden van huisdieren.

De nieuwe mogelijkheden zijn beschikbaar sinds 25 augustus 2020 via een software-update.