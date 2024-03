Maak je feestervaring beter met geluid van hoge kwaliteit en een indrukwekkende bas met de SRS-XV500

Een batterij die tot 25 uur muziek kan afspelen en het draagbare ontwerp leveren samen de ultieme kracht om overal te feesten

Houd de avond op gang met leuke partyfuncties zoals sfeerverlichting en karaokefunctionaliteit ​

Sony kondigt vandaag de lancering aan van de nieuwe SRS-XV500, een partyspeaker waarmee mensen overal en langer kunnen feesten. Deze speaker heeft krachtig geluid, ingebouwde verlichting en een batterij die lang meegaat. Je kunt zelfs een karaokemicrofoon aansluiten en de hele nacht doorzingen. Met de SRS-XV500 heb je alles wat je nodig hebt om je vrienden en familie te vermaken

Krachtig partygeluid

Ervaar geweldige muziek op de SRS-XV500 dankzij de twee unieke X-balanced speakers die een sterke, krachtige bas leveren met minimale vervorming en twee tweeters die zorgen voor heldere zang en een uitgebreid geluidsveld.

Feest overal

De SRS-XV500 is een luidspreker die je nooit in de steek laat dankzij de lange batterijduur. Na volledig te zijn opgeladen, kan de SRS-XV500 tot 25 uur muziek afspelen. Bovendien zorgt snel opladen van 10 minuten voor een afspeeltijd tot 2,5 uur. Met de Battery Care-functie hoef je je nooit zorgen te maken over het overladen van je speaker, waardoor hij langer betrouwbaar blijft.

De SRS-XV500 heeft een IPX4-waterbestendigheid, dus je kunt hem zonder zorgen buiten gebruiken, zelfs als er een paar regendruppels vallen.



​De SRS-XV500 is gebouwd met draagbaarheid in het achterhoofd. Dankzij het ingebouwde handvat kan de luidspreker gemakkelijk worden meegenomen. ​ ​

Bovendien past de SRS-XV500 zich aan elke omgeving aan dankzij de mogelijkheid om hem verticaal of horizontaal neer te zetten.

Plezier en entertainmentfuncties

Het plezier houdt hier niet op, want je kunt je favoriete nummers zingen met de karaokefunctie. Om je favoriete nummer te zingen, sluit je gewoon een karaokemicrofoon aan en druk je op play. Met de Echo en Key Control op het achterpaneel kun je het geluid naar wens aanpassen. Een tweede ingang zorgt ervoor dat je een duet kunt zingen met een vriend via een tweede microfoon of zelfs een gitaar kunt aansluiten om de boel nog meer op te voeren. Beide ingangen zijn afzonderlijk te mixen.

Naast het leveren van muzikale prestaties, helpt de SRS-XV500 ook bij het creëren van een feestelijke sfeer dankzij de functie omgevingslicht. Of je de speaker nu wilt gebruiken voor dagelijks gebruik of voor feestjes, je kunt de verlichting aanpassen met de mobiele app Fiestable.

Sony| Music Center and Fiestable

De nieuwe SRS-XV500 is compatibel met zowel Sony | Music Center en Fiestable-apps. Met Sony Music Center kun je vanaf de dansvloer lichtpatronen en geluidsinstellingen wijzigen. Fiestable biedt toegang tot leuke functies om de ultieme feestsfeer te creëren, zoals het maken van een afspeellijst, karaokefuncties zoals Voice Changer en Echo en DJ-bediening om geluidseffecten toe te voegen.

Milieu in gedachten

De producten van Sony zijn niet alleen ontworpen om geluidskwaliteit na te streven, maar ook om rekening te houden met het milieu. Het gerecyclede plastic1 dat oorspronkelijk voor Sony is ontwikkeld, wordt gedeeltelijk gebruikt voor de behuizing van de SRS-XV500. Dit geeft weer hoe Sony ernaar streeft de milieu-impact van onze producten te verminderen.

For The Music

Sony heeft het merkplatform “For The Music” in het leven geroepen voor haar eersteklas consumenten- en professionele audioproducten en -diensten. Met “For The Music” zet Sony zichzelf neer als het belangrijkste audiomerk dat muziekmakers en consumenten met elkaar verbindt, met als doel authentieke muziekervaringen te creëren en emoties te overtreffen voor fans door de visie van de maker boven alles te ondersteunen.

Ga voor meer informatie over het “For The Music”-merkplatform naar:

http://www.sony.nl/for-the-music

Beschikbaarheid​

De SRS-XV500 is vanaf de lente van 2024 in geselecteerde winkels