De draadloze oortjes van Bang & Olufsen krijgen een update met een vernieuwde oplaadcassette die draadloos kan worden opgeladen en over USB-C beschikt.

Naast de nieuwe manier van opladen gaat ook de batterijduur er op vooruit. De oplaadcassette heeft voldoende capaciteit om de oortelefoon drie keer volledig op te laden, voor een totale afspeeltijd van 16 uur. Ter vergelijking: het oude model moest zich tevreden stellen met 12 uur.

De oplaadcassette zelf is gemaakt van hoogwaardig leer en heeft een nieuwe, exclusievere vorm. Verschillende led-lampjes aan de voor- en achterzijde duiden de oplaadstatus aan. De binnenkant van de oplaadcassette is voorzien van prachtige inlegwerk van geborsteld enkel of dubbel geanodiseerd aluminium, afhankelijk van de kleur.

Wat de oortjes zelf betreft is niet meteen duidelijk wat er veranderd is ten opzichte van de eerste generatie. Maar de komst van een USB-C poort is alvast een plus!

Wie dat wenst kan met een optioneel te verkrijgen oplaadpad de oplaadcassette met de oortjes erin opladen. De oplaadpad is gemaakt van geborsteld aluminium en duurzaam runderleder dat met de jaren mooier wordt. Bovendien kan je er ook een smartphone draadloos mee opladen. De pad biedt ondersteuning voor normaal opladen (5 W) en snel opladen (10 W).

De nieuwe oplaadcassette kan ook afzonderlijk worden aangekocht, voor wie al de originele Beoplay E8 in huis heeft.

Prijs en verkrijgbaarheid

De Beoplay E8 2.0 wordt uitgebracht in de kleuren Black, Indigo Blue, Natural en Limestone en is verkrijgbaar voor 350 euro vanaf 14 februari 2019.

De oplaadpad is verkrijgbaar in dezelfde kleuren, maar een prijs is nog niet bekend. De losse cassette kost 200 euro. Beiden zijn verkrijgbaar vanaf april 2019.

