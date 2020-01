Op de CES liet Intel weten dat de eerste pc’s met Thunderbolt 4 nog dit jaar te koop moeten zijn. In vergelijking met Thunderbolt 3 gaat de snelheid er niet op vooruit.

Intel was wel relatief vaag over de nieuwe generatie Thunderbolt 4. Het enige wat wel al zeker weten is dat de snelheid viermaal hoger ligt dan USB 3.1, namelijk 40Gbps. Dat is dus de snelheid die Thunderbolt 3 nu ook al haalt.

Thunderbolt zag het levenslicht in 2011 toen Apple de poort aanbood op zijn computers. De connector kende toen vooral succes omdat via één poort meerdere toestellen konden worden aangesloten. Denk aan monitoren en opslagapparatuur.

Maar de plaats innemen van concurrent USB kon het nooit. Daarom schakelt Intel nu een versnelling hoger. Thunderbolt-licenties zijn nu vrij en sinds de Icy Lake-processor uit 2019 zit de Thunderbolt-techniek standaard ingebouwd.

Maar USB bleef niet bij de pakken zitten en biedt nu Thunderbolt 3 aan op de nieuwe USB 4-standaard. Die zit er ook later dit jaar aan te komen en verdubbelt zijn snelheid tot 40Gbps waardoor het op gelijke hoogte komt met Thunderbolt 3 en 4.

In het voordeel van Thunderbolt spreekt wel dat er binnen USB een wildgroei is aan opties en mogelijkheden. Zo is niet elke USB-C kabel of poort geschikt voor dezelfde snelheden, en kan er bijvoorbeeld niet via elke USB-C poort ervan worden uitgegaan dat die geschikt is voor het opladen van de batterij. Thunderbolt is op dat vlak meer gestandaardiseerd.

Sinds Thunderbolt 3 wordt er gebruik gemaakt van de USB-C connector. Het is dus goed uitkijken naar de specs of het bliksem-tekentje om zeker te zijn dat je een Thunderbolt-poort te pakken hebt.

Op een later moment zal Intel meer details vrijgeven over Thunderbolt 4.