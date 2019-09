Sinds de lancering van de eerste laptop met USB-C, de Apple MacBook uit 2015, gaat het snel voor USB-C. De poort zien we op zowat alle nieuwe mobiele apparaten opduiken zoals smartphones, koptelefoons, laptops tot zelfs monitoren.

Met de nakende lancering van USB 4 in 2020 zal de USB-C aansluiting nog aan belang winnen, want het wordt de standaardpoort voor USB 4.

Hoe ziet USB-C er uit?

Wanneer we spreken over USB-C hebben we het over de aansluiting of connector zelf, en niet over de transportsnelheid van de gegevens. De ovale connector van USB-C, met 24 pins aan de binnenzijde, kan je niet verkeerd insteken.

Met een gewone USB-aansluiting (USB-A) heb je een boven- en onderzijde, en die kan je maar op één manier inpluggen.

Wat kan je zoal doen met USB-C?

Met een USB-C aansluiting zijn er veel meer mogelijkheden dan voorheen. Zo kan je een USB-C monitor aansluiten die op zijn beurt dienst kan doen als USB-hub (voor de aansluiting van externe randapparatuur) en tegelijkertijd de stroom verzorgt naar de laptop. Alle data en stroom verloopt dan via één enkele Thunderbolt 3 USB-C kabel.

Op smartphones zien we langzamerhand de 3,5mm hoofdtelefoonaansluiting verdwijnen in het voordeel van een USB-C aansluiting. Die kan bijvoorbeeld ook ruisonderdrukking mogelijk maken.

De voorgaande voorbeelden maken duidelijk dat de USB-C kabel niet alleen data maar ook stroom kan transporteren. Het is zelfs mogelijk een smartphone op te laden via een andere smartphone door een USB-C kabel te gebruiken. De Samsung Galaxy Note 10 Plus is een mooi voorbeeld hiervan.

Een andere toepassing is de koppeling van een externe GPU aan je laptop. De USB-C poort moet dan Thunderbolt 3 of USB4 ondersteunen. Dankzij een externe GPU kan je de grafische kracht van je laptop een stevige boost geven.

Het aansluiten van een externe harde schijf is misschien wel de meest voorkomende toepassing. Met datasnelheden tot 40Gbps kan je snel gegevens naar je laptop ophalen of omgekeerd.

Verschillende USB-versies (of protocollen)

Een USB-C stekker ondersteunt vandaag verschillende versies van USB: USB 3.1 Gen 1 (5 Gbps), USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps), USB 3.2 Gen 2×2 (20 Gbps) of Thunderbolt 3 (40 Gbps).

Die verschillende versies van USB, men spreekt van USB-protocollen, geven aan wat een USB-C kabel of poort technisch kan doen. De meeste USB-C toestellen en kabels ondersteunen vandaag minstens USB 3.2 Gen 2 met achterwaartse compatibiliteit naar USB 2.0. Meegenomen is dat ze waarschijnlijk ook USB 4 zullen aankunnen. Dat nieuwe protocol mogen we ergens in 2020 verwachten.

We overlopen even de bestaande versies van USB.

USB 2.0

Zowat de bekendste versie. Draait al mee sinds 2000 en ken je van de USB-A connector die je slechts op één enkele manier kan insteken. Ook micro-USB poorten gebruiken dit protocol. De transportsnelheid bedraagt maximaal 480 Mbps en de oplaadsnelheid heeft een maximale output van 2,5 watt. Om het verwarrend te maken zijn er nog USB-C toestellen die USB 2.0 gebruiken.

USB 3.2 Gen 1

Dit is de nieuwe naam voor de voorgaande USB 3.0 en USB 3.1 Gen 1 protocollen. De transportsnelheid ligt tienmaal hoger dan USB 2.0, tot maximaal 5 Gbps. De oplaadsnelheid verdubbelt met een maximale output van 4,5 watt.

USB 3.2 Gen 2

Opnieuw opletten geblazen met dit protocol. Dat heette voorheen USB 3.1 en daarna USB 3.1 Gen 2. De transportsnelheid is dubbel zo snel als USB 3.2 Gen 1 met in theorie tot maximaal 10 Gbps. De maximale output bij het opladen gaat nu tot 7,5 watt.

USB 3.2 Gen 2×2

Dit is het oude USB 3.2. Dit protocol, nieuw in 2019, maakt voor de eerste maal gebruik van de ‘dual-lane’ transportmogelijkheden van USB-C. Daardoor verdubbelt de overdrachtsnelheid tot 20Gbps. Ook op de oplaadsnelheid verdubbelt: een maximale output van 15 watt is mogelijk.

Nieuw voor 2020: USB 4

In de loop van 2020 zullen we waarschijnlijk de eerste toestellen en kabels met USB 4 zien opduiken. Belangrijk om te onthouden is dat de overdrachtsnelheid opnieuw verdubbelt ten opzichte van USB 3.2 Gen 2×2, goed voor een maximale bandbreedte tot 40 Gbps.

Het USB 4 protocol moet ook de verwarring met Intel’s Thunderbolt-technologie beter aanpakken. Nu Intel het Thunderbolt-protocol heeft vrijgegeven en er geen licentiekosten meer moeten betaald worden, kunnen fabrikanten er voor opteren om Thunderbolt te gaan integreren in USB 4. We zeggen ‘kunnen’ want het is geen vereiste, zo blijkt uit de definitieve specs. Onder meer smartphonemakers staan niet te trappelen om Thunderbolt op te nemen. Voor monitoren en laptops is dat een andere zaak.

USB 4 zal ook enkel verlopen via een USB-C stekker, en dat is een flinke stap vooruit en veel overzichtelijker voor ons als consument. De USB-A connector zal niet het USB 4 protocol krijgen.

Elke bestaande USB-C kabel zal automatisch compatibel zijn met USB 4. Het verschil zit hem in de snelheid: om de maximale snelheid uit USB 4 te halen zullen er nieuwe USB-C kabels nodig zijn. Goed letten op de verpakking of de specs is eens te meer belangrijk!

USB 4 zal achterwaarts compatibel zijn met USB 3.2 en USB 2.0. Bij die laatste is er dan wel een verloopadapter nodig. De snelheid of mogelijkheden zullen trouwens zakken tot het zwakste deel in de keten. Een USB 4 toestel zal geen data kunnen transfereren aan 40 Gbps wanneer je die aansluit op een USB 3.2 poort, en een oude USB 2 poort zal niet automatisch sneller gaan werken wanneer je die combineert met een externe harde schijf die USB 4 is.

USB 4 zal ook USB Power Delivery bevatten. In de voorgaande protocollen stond het opladen steeds los van de transportsnelheden. Dat wordt nu opgelost en meer gestandaardiseerd met USB 4. In theorie kan de maximale output dan 100 watt bedragen. Wanneer meerdere toestellen met elkaar zijn verbonden, kan USB4 ook het stroommanagement op zich nemen en het correcte wattage naar elk toestel sturen.

USB Power Delivery is momenteel ook niet de enige snellaadfunctie. Een andere techniek die we vaak zien opduiken bij smartphones is die van Qualcomm, Quick Charge. De laatste versie van Quick Charge (4.0+) zal compatibel zijn met USB Power Delivery. Los daarvan kan elk merk eigen oplaadtechnieken gebruiken voor zijn toestellen en opladers.

Los van de snelheden en het opladen zal USB 4 ook het verkeer over de kabel beter regelen. Gekoppelde monitoren zullen enkel die bandbreedte gebruiken die ze nodig hebben voor video, terwijl de rest voorbehouden blijft voor bijvoorbeeld data tussen de laptop en een externe harde schijf. Bij USB 3 kon dat videosignaal meer bandbreedte ‘bezetten’ dan nodig was voor een goede werking.

Besluit

De switch naar USB 4 begint pas volgend jaar en zal daarna nog wel enkele jaren duren vooraleer het overgrote deel van de toestellen is overstag gegaan. Ondertussen zullen we nog even moeten omgaan met verschillende types kabels, connectoren en adapters.