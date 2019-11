Veel kopers van een soundbar zien een losse subwoofer niet zitten. Daarom lanceert het Duitse Teufel nu twee soundbars die ook zonder externe sub een geluid met voldoende diepgang produceren.

Bij beide soundbars wordt een basdriver direct in de behuizing ondergebracht. Teufel beweert alvast dat beide systemen met frequenties ver onder de 50 Hz solide, maar niet overdreven basprestaties leveren.

De duurste van de twee is de Cinebar Ultimate (700 euro) die heel wat eigenschappen van de al bestaande Ultima line-up van Teufel overneemt zoals de koperkleurige tweeters en de houten behuizing. Het geluid wordt verzorgd door zes luidsprekers: vier grote drivers van 3,5 inch en twee ovalen basdrivers (8 x 4 inch). Twee full-range speakers aan de zijkant staan in voor het surroundgeluid.

De luidsprekers kan je overigens zichtbaar maken door de magnetische stofkap te verwijderen. Een scherm aan de voorzijde toont de actieve ingang en het volume.

De Cinedeck (600 euro) is een speciaal soort soundbar, namelijk een soundplate waarop je de tv kan plaatsen. Dergelijk product is handig als je over weinig plaats beschikt. Voor het geluid worden dan ook een reeks van kleinere drivers gebruikt: zeven breedbandchassis, twee naar onder gerichte subwoofers van 5,25 inch, en twee drivers aan de zijkant voor surroundgeluid.

Beide soundbars zijn er zowel in het wit als zwart en kunnen desgewenst worden uitgebreid met optionele, draadloze achterspeakers en een afzonderlijke subwoofer. De soundbars koppel je aan de tv via een HDMI ARC-ingang of optische audio-ingang. De surroundformaten Dolby Digital en DTS worden ondersteund. Muziek streamen naar de soundbar dient via Bluetooth (aptX) te gebeuren direct vanuit de muziekstreamingapps.

