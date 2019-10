De komende twee jaar stopt Telenet langzamerhand met uitzendingen via analoge tv.

Of je verplicht moet overschakelen naar digitale tv, hangt af van de leeftijd van jouw televisietoestel. In het bijzonder zal je moeten nagaan of de tv beschikt over een DVB-C tuner. Normaal gezien hebben zowat alle televisies van de laatste tien jaar zo’n tuner ingebouwd.

Televisies met DVB-C tuner: weinig verandering

Via die DVB-C tuner kunnen de signalen die Telenet onversleuteld verstuurd, blijven ontvangen worden. Vandaag zitten daar enkel de tv-zenders Eén, Canvas en Ketnet in maar Telenet wil dat aanbod uitbreiden tot een twintigtal kanalen. De bestaande prijs blijft onveranderd, enkel het signaal verandert.

Telenet zal vanaf december 2019 over deze ‘signaalswitch’ uitgebreid gaan communiceren. In twee regio’s, rond Lochristi en Beringen, wordt deze switch al ten laatste tegen maart volgend jaar gemaakt. De bedoeling is dat tegen eind 2021 volledig Vlaanderen is omgezet naar dat nieuwe signaal.

Televisies zonder DVB-C: nieuwe tv of omschakelen naar digitale tv

Voor oudere televisies die niet zo’n tuner aan boord hebben, zijn er twee oplossingen om tv te blijven kijken: overschakelen naar digitale tv of een nieuwe tv in huis halen met een DVB-C tuner.

Wie zijn analoog tv-abonnement vervangt via de kabel, kan daarvoor niet alleen terecht bij Telenet, maar ook bij concurrent Orange. Ook tv kijken via Proximus of Scarlet is mogelijk, maar dan via een andere kabel.

In deze gevallen zal (digitaal) tv-kijken maandelijks duurder worden. In het geval van Telenet is dat zonder de huur van een decoder 18,16 euro. Daar moet dan nog de huurprijs van een digibox en digicorder bij worden opgeteld, het gaat respectievelijk om 4,53 euro en 9,47 euro per maand. De maandelijkse kost komt dan op 22,69 euro of 27,63 euro.

Telenet heeft wel een promotie lopen waarbij die digibox of digicorder het eerste jaar gratis is. De digibox kan ook los worden aangekocht voor 84 euro; de digicorder kost los 214 euro.

Analoge radio

Ook het analoge radiosignaal wordt afgebouwd, maar alternatieven zijn er ondertussen genoeg. Het gaat om FM-uitzendingen maar ook via DAB+ en internetradio. Dat analoge radiosignaal moet ten laatste al in april 2020 stopgezet zijn.