De nieuwe bundel heet Yugo en bestaat uit een vast internetabonnement zonder datalimiet, een mobiel abonnement van 20GB voor maximaal 2 simkaarten en de Yugo-app voor televisie. De prijs bedraagt maandelijks 100 euro.

Uit de persmededeling spreekt Telenet van een bundel voor millenials en digital savvies die het “vertrekpunt van de hele tv-ervaring” moet worden.

De app dient als vervanger voor de Telenet Digibox en Digicorder. Binnen de Yugo-app krijg je als consumenten toegang tot 20 basiszenders maar ook tot het Play-aanbod van Telenet. Dat bevat onder meer alle HBO-televisiereeksen en recente films.

Alle programma’s zijn live en de meeste programma’s zijn tot zeven dagen terug te bekijken. Je kan net zoals dat bij de Digibox het geval is programma’s opnemen. Dat gebeurt dan in de cloud, en opnames blijven zestig dagen bewaard.

Vanuit de app – voorlopig enkel voor smartphones – kan je nog steeds een programma casten naar de televisie, maar dan dien je wel over Chromecast of een Apple TV te beschikken. Telenet zal de Chromecast voor klanten aanbieden voor 5 euro.

De snelheid van het vaste internetabonnement bedraagt 200 Mbps.

Mobiel abonnement voor 2 simkaarten

In de Yugo-bundel zit ook een mobiel abonnement dat goed is voor 20GB per maand en 150 belminuten per simkaart. Er kunnen maximaal twee simkaarten worden gebruikt. Extra kaarten kunnen (nog) niet gekoppeld worden aan het abonnement.

Kijk je via de Yugo-app buitenshuis naar programma’s dan tellen die niet mee voor de 20GB datalimiet in het mobiel abonnement. Het moet dan wel gaan om een Telenet simkaart.

Ook communicatie via WhatsApp en Messenger rekent Telenet niet aan in de datapot van 20GB.

Welke zenders zitten er in de Yugo-bundel?

Eén, Canvas, Ketnet, VTM, Vitaya, Q2, CAZ, VTMKzoom, CADET, VIER, VIJF, ZES, Discovery Vlaanderen, MTV, Comedy Central , Nickelodeon, Nick Jr, VICE, Fox , National Geographic

Wanneer is Yugo te bestellen?

Yugo is vanaf 19 februari verkrijgbaar.