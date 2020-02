Tadaam, een oplossing van Telenet voor internet en tv via 4G, lanceert nu ook een eigen mediaspeler die draait op Android.

Tadaam verraste een half jaar geleden met zijn unieke oplossing voor internet en tv aan huis via 4G. Tadaam is een intern project van ingenieurs bij Telenet die carte blanche kregen.

Tadaam biedt twee verschillende formules aan, met en zonder box. Via de eerste formule (40 euro per maand) kan je via een 4G/wifi-modem onbeperkt surfen aan een maximum snelheid van 30 Mbps en krijg je toegang tot 30 televisiekanalen in HD, met pauzeer- en opnamemogelijkheid. De tweede formule kost meer (50 euro per maand) maar verhoogt de downloadsnelheid naar 50 Mbps terwijl je ook tegelijk naar tv kan kijken op drie toestellen.

Tadaam belooft een erg eenvoudige installatie zonder dat er technici aan te pas moeten komen. Twee vrije stopcontacten volstaan: één voor de modem en één voor de tv-box. Nadien kan je meteen starten.

Nu volgt er een eigen mediaspeler, de Tadaam Box, die is gebaseerd op het besturingssysteem Android. Zo ben je niet langer enkel aangewezen op een smartphone, tablet of laptop om te genieten van Tadaam, en heb je een instant oplossing voor je tv. Handig voor wie verder nog geen enkele mediaspeler of Chromecast-optie heeft op zijn tv.

De Tadaam Box sluit je zoals elke andere settopbox aan op je televisie, en hij werkt ook op een gelijkaardige manier. Via een mooie interface of tv-gids kan je kijken naar diezelfde 30 tv-kanalen in HD. Met de ingebouwde Chromecast-functionaliteit kan je apps zoals TouTube en Google Play casten naar de tv.

Meer info: www.tadaam.be