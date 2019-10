Het streamingplatform voor games zal in veertien landen beschikbaar zijn, waaronder ook België en Nederland. Na de proefperiode zal de dienst 10 euro per maand gaan kosten.

De nieuwe dienst werd al in maart van dit jaar bekendgemaakt. Omdat de games in de cloud draaien, kunnen ze op heel wat apparaten worden gespeeld zoals smartphones, tablets en televisietoestellen. Basisvereiste is de aanwezigheid van de Google Chrome-browser.

Bij de lancering zullen meteen enkele tientallen games in 4K-beeldkwaliteit (met eventueel HDR en maximaal 60fps) en 5.1-surroundgeluid kunnen worden gespeeld, waaronder Red Dead Redemption 2 en Assassin’s Creed Odyssey.

Om vlot van start te gaan, biedt Google nu de Stadia Premiere Edition aan, een pakket van 129 euro waarbij je een speciale Stadia-controller en snelle Chromecast Ultra krijgt. Inbegrepen zit ook een abonnement van drie maanden op Stadia Pro, dat nadien 9,99 euro per maand gaat kosten. In dat abonnement zijn trouwens de meeste spelletjes niet gratis, al is Google wel van plan maandelijks een gratis spel aan te bieden.

Stadia Pro krijgt vanaf 2020 het gezelschap van een gratis basisversie waarvoor geen maandelijkse kosten moeten worden betaald, en waar je de spelletjes apart moet aankopen. De streamingkwaliteit ligt ook lager dan 4K: 1080p in maximaal 60fps om precies te zijn.

Om van de volledige kwaliteit te genieten bij Stadia Pro haalt je internetverbinding best minstens 35Mbit/s. Je zal niet alleen de Stadia-controller kunnen gebruiken maar ook bestaande controllers van de Xbox One en de DualShock 4 van PS4, of toetsenbord en muis.