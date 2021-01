Tegen het einde van dit jaar mogen we de cloud gamingdienst Google Stadia verwachten op de televisies van LG.

Voor Google Stadia heb je normaliter een afzonderlijk Chromecast-apparaat nodig om de clouddienst te kunnen streamen naar je tv. Dat is niet langer nodig: er komt een afzonderlijke app voor de LG tv’s.

In welke kwaliteit de streaming dan zal plaatsvinden is nog niet geweten: er werd door LG nog niet bevestigd dat 4K HDR-gaming mogelijk is.

De app zal beschikbaar worden via LG’s smart tv-plarform webOS. Over welke versie van webOS het gaat is nog niet geweten. Maar verwacht wordt dat dit over de nieuwe, zesde generatie van webOS gaat.

Met de aankondiging lijken cloud gamingdiensten in 2021 een belangrijke stap vooruit te zetten. Door rechtstreeks aanwezig te zijn op televisies, en andere toestellen, is niet langer een dure spelconsole vereist om te gamen.