Sony lanceerde gisteren de ‘Perfect for Playstation 5’ campagne voor BRAVIA XR tv’s. Deze XR-modellen bieden een fantastische game-ervaring met meeslepend beeld en geluid. Tevens kondigt Sony speciaal voor deze BRAVIA XR ‘Perfect for Playstation 5‘-televisies twee gloednieuwe functies aan voor de PS5: Auto HDR Tone Mapping en Auto Genre Picture Mode. Deze functies ondersteunen een beeldsnelheid tot wel 120fps met superscherpe 4K resolutie, voor HDMI 2.1 compatibele games. Bovendien hebben de Z9J modellen een invoervertraging van slechts 6,0ms. Dit zorgt voor een uitzonderlijk soepele game-ervaring en uitstekende response bij schiet-, sport- en andere veeleisende actiegames.

De BRAVIA XR tv’s (A90J, A80J, X95J, X90J en Z9J) van Sony bieden schitterende, realistische beelden met heldere kleuren en in het oog springende contrasten. Daarnaast zorgt Sound-from-Picture Reality voor een uniek geluid waardoor elke actie tijdens een game of een film levensecht lijkt.

‘Perfect for Playstation 5’ BRAVIA XR – exclusieve functies

Met de Auto HDR Tone Mapping worden de HDR-instellingen tijdens de eerste PS5-set-up onmiddelijk geoptimaliseerd. PS5 herkent individuele BRAVIA tv-modellen automatisch en selecteert de beste HDR-instellingen voor de tv. De geoptimaliseerde HDR Tone Mapping zorgt voor een weergave van alle cruciale details en kleuren, ook in contrastrijke scènes.

BRAVIA XR tv’s kunnen detecteren wanneer iemand een game speelt of een film of tv kijkt. Met Auto Genre Picture Mode schakelt de tv automatisch in Game Mode wanneer een game gespeeld wordt. Dit minimaliseert de invoervertraging voor een betere actierespons. Wanneer een film via een streamingservice of vanaf een Ultra HD Blu-ray schijf op de PS5 afgespeeld worden, dan schakelt de tv automatisch naar Standard Mode. Dit verschuift de focus naar beeldverwerking voor een expressiever beeld.

Voucher Playstation Store cadeau

Consumenten van geselecteerde BRAVIA XR tv’s ontvangen een voucher voor de Playstation Store ter waarde van €100 cadeau in combinatie met een aantrekkelijke cashback actie tot 14 november. De actie is van toepassing op alle aankopen die tijdens de actieperiode worden gedaan bij de deelnemende retailers.