Na een eerste sneak peek in maart heeft Google nu de belangrijkste details van zijn gamestreamingdienst Stadia onthuld. Het aanbod zal bestaan uit twee onderdelen: Stadia Pro, dat 9,99 euro per maand zal kosten, en het gratis Stadia Base.

Een eerste launch volgt in november voor wie nu al een speciaal startpakket aanschaft. Ook België en Nederland zitten bij de eerste lichting landen. Dat heeft ongetwijfeld te maken met de snelle internetabonnementen waarover de meeste huishoudens in Nederland en België beschikken. Want om van de beste beeldkwaliteit te genieten die Google Stadia aanbiedt, is er flink wat bandbreedte nodig.

Stadia Pro streamt immers de games in een 4K-resolutie, aan maximaal 60fps, met HDR en 5.1-surroundgeluid. Google spreekt in de presentatie van een minimale bandbreedte van 35Mbps.

Voor wie niet zo’n sterke internetverbinding heeft, bedacht Google enkele oplossingen. Centraal staan de Google-servers waarop de games draaien: zij stemmen de beeld- en geluidskwaliteit van de games af op de beschikbare bandbreedte. Heb je slechts 10Mbps, dan kan er gespeeld worden in een resolutie van 720p (60 fps) en stereogeluid. Passeert de internetverbinding 20Mbps, dan is een resolutie van 1080p (60 fps) en 5.1 surroundgeluid mogelijk.

Wie al in november van start wenst te gaan, moet voor het ‘Founders Edition’-pakket van 129 euro intekenen, wat nu al kan. Hiervoor krijg je een speciale Stadia-controller, een Chromecast Ultra, en drie maanden toegang tot Stadia Pro. Eveneens inbegrepen is de volledige Destiny 2-collectie en de mogelijkheid om ook een vriend(in) drie maanden toegang te geven tot Stadia Pro.

Het gratis Stadia Base wordt pas in 2020 gelanceerd, en is beperkt tot de 1080p-resolutie (60 fps).

Voor beide pakketten geldt nog altijd dat de games moeten worden aangekocht. Hoeveel die games dan zullen kosten, is nog niet bekend gemaakt. Maar waarschijnlijk zullen ze na verloop van tijd met korting worden aangeboden, zoals we nu ook al zien via PlayStation Plus of Xbox Gold. Hier en daar zal wellicht ook een gratis game worden aangeboden, zoals nu met Destiny 2.

De tien euro die je betaalt voor Stadia Pro is er dus voor het gebruiksgemak en de betere kwaliteit. Games staan immers altijd meteen ter beschikking, moeten niet worden gedownload of gepatcht, en kan je op verschillende toestellen spelen zonder dat een speciale spelconsole nodig is.

Aangekochte games blijven actief als je tussen de twee pakketten wisselt. Gratis games die je krijgt bij Stadia Pro komen wel te vervallen bij een overstap naar Stadia Base, en krijg je terug als je de omgekeerde beweging maakt.

Gamen op elk apparaat

De games daadwerkelijk spelen kan op drie verschillende manieren: op je televisie (als er een Chromecast Ultra is aangesloten), via de Chrome-browser op een computer (pc of Mac), en op smartphones, al is dat laatste voorlopig voorbehouden voor de Google-smartphones Pixel 3 (XL) en 3A (XL).

Belangrijk om weten is dat ook de controllers van de Xbox en PlayStation met Google Stadia kunnen worden gebruikt, evenals een toetsenbord en muis. Al laat Google wel fijntjes weten dat de game-ervaring met de Stadia-controller iets beter werkt.

Welke games kan ik spelen via Google Stadia?

Vanaf november kan er gekozen worden uit minstens 31 games, van ontwikkelaars als Bethesda, Electronic Arts en Rockstar Games, niet de minsten. De volgende maanden zal het aanbod mogelijks verder worden uitgebreid. Meer zullen we weten in november 2019.

We sommen de games die al bevestigd werden alvast op:

D​ragon Ball Xenoverse 2, D​OOM Eternal, DOOM 2016, Rage 2, The Elder Scrolls Online, Wolfenstein: Youngblood, Destiny 2, Get Packed, G​RID, Metro Exodus, Thumper, Farming Simulator 19, Baldur’s Gate 3, Power Rangers: Battle for the Grid, F​ootball Manager, Samurai Shodown, Final Fantasy XV, T​omb Raider Definitive Edition, Rise of the Tomb Raider, Shadow of the Tomb Raider, N​BA 2K, Borderlands 3, Gylt, M​ortal Kombat 11, Darksiders Genesis, A​ssassin’s Creed Odyssey, Just Dance , Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint , Tom Clancy’s The Division 2 , Trials Rising, The Crew 2.

Test hier de snelheid van jouw internetverbinding

Doe de test