Sony brengt vier nieuwe midrange modellen van 4K-tv’s voor 2019, nadat eerder al de topmodellen ZG9, A9G en X950G op de CES werden onthuld.

Het gaat om de tv-series XG83, XG81, XG80 en XG70. Alle televisies bieden een 4K HDR-ervaring: de 4K X-Reality Pro-techniek schaalt zelfs alle beelden op naar 4K-resolutie.

Topper onder de vier modellen is de XG83 die verkrijgbaar is in 43-inch en 49-inch. Deze tv beschikt over de 4K HDR Processor X1-processor met Object-gebaseerde HDR-remaster en Super Bit Mapping HDR-technologie. Deze verbetert de kleurnauwkeurigheid, het contrast en de helderheid. De tv heeft in vergelijking met de andere drie modellen een iets hoogwaardiger afwerking, met een aluminium behuizing. De andere tv’s hebben een behuizing in geborsteld aluminium-look (XG81, XG80, XG70).

De televisies XG83, XG81 en XG80 draaien alledrie op het Android TV-besturingssysteem van Google en hebben Google Assistant ingebouwd. Daartoe zit er in de meegeleverde afstandsbediening een microfoon waarmee je stemopdrachten kan doorgeven aan de tv’s. De XG70 moet het stellen zonder Android maar heeft wel toegang tot Netflix en YouTube.

Van de XG81, XG80 en XG70 heeft Sony al enkele productvideo’s online geplaatst.