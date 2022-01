De XR Backlight Master Drive wordt aangedreven door de Cognitive Processor XR. Deze processor gebruikt een volledig nieuwe verwerkingsmethode die verder gaat dan conventionele artificiële intelligentie (AI). De processor bootst de manier waarop mensen dingen zien en horen na. Wanneer mensen objecten waarnemen, focussen zij onbewust op bepaalde punten.

Door middel van cognitieve intelligentie verdeelt de Cognitive Processor XR het scherm in meerdere zones, waarbij de TV automatisch detecteert waar deze ‘focuspunten’ in het beeld zich bevinden. Conventionele AI kan alleen beeldelementen zoals kleur, contrast en detail individueel detecteren en analyseren, maar de nieuwe Cognitive Processor XR kan een hele reeks elementen tegelijk analyseren, net zoals onze hersenen dat doen. Hierdoor worden alle elementen in onderlinge samenhang aangepast voor het beste eindresultaat, waardoor alles in de scene wordt gesynchroniseerd tot een levensecht geheel. Conventionele Artificiële Intelligentie (AI) is daar niet toe in staat.

De Cognitive Processor XR stuurt de mini-led-backlight van de Z9K- en X95K-series nauwkeurig aan en biedt een uitstekende helderheid, dynamisch bereik en diepe zwarttinten. Dit geldt ook voor de het nieuwe OLED-paneel van de A95K met XR Triluminos Max. Met miljoenen individuele zelf-oplichtende pixels levert de A95K meer kleuren dan ooit tevoren.

De nieuwe BRAVIA XR line-up is uitgerust met Acoustic Surface Audio+ voor OLED-modellen en Acoustic Multi-Audio voor LED-modellen. Hierbij wordt de positie van het geluid nauwkeurig afgestemd op de beelden op het scherm voor een echt meeslepende audiovisuele ervaring. Sony garandeert een Sound-from-Picture Reality ervaring. Dankzij deze innovatie komt het geluid rechtstreeks van het scherm waardoor ervaring, actie en geluid in perfecte harmonie zijn.

Voor de BRAVIA XR-series biedt Sony samen met Netflix, de Netflix Calibrated Mode. Deze unieke functie is ontwikkeld om de beeldkwaliteit van de producent te evenaren. Door de optie in het menu te selecteren reproduceert Netflix Calibrated Mode automatisch de beeldweergave. Entertainmentliefhebbers kunnen zo optimaal genieten van tv-series, films, documentaires en andere programma’s op Netflix. Bovendien past Sony’s nieuwe BRAVIA CORE Calibrated Mode de beeldkwaliteit op het scherm automatisch aan om deze af te stemmen op de originele visie van de videomaker.

Sony garandeert de ultieme game-ervaring voor BRAVIA XR tv’s met twee innovaties exclusief voor de PS5: Auto HDR Tone Mapping en Auto Genre Picture Mode. Met Auto HDR Tone Mapping worden de HDR-instellingen tijdens de eerste PS5-set-up onmiddellijk geoptimaliseerd. PS5 herkent individuele BRAVIA tv-modellen automatisch en selecteert de beste HDR-instellingen voor de tv. De geoptimaliseerde HDR Tone Mapping zorgt voor een weergave van alle cruciale details en kleuren, ook in contrastrijke scènes.

Met Auto Genre Picture Mode schakelt de tv automatisch in Game Mode wanneer een game gespeelt wordt. Dit minimaliseert de invoervertraging voor een betere actierespons. Wanneer een film via een streamingservice of vanaf een Ultra HD Blu-ray schijf op de PS5 wordt afgespeeld, dan schakelt de tv automatisch naar Standard Mode. Dit verschuift de focus naar beeldverwerking voor een expressiever beeld.

De nieuwe XR modellen ondersteunen een beeldsnelheid tot wel 120fps met superscherpe 4K resolutie, voor HDMI 2.1 compatibele games. Dit zorgt voor een uitzonderlijk soepele game-ervaring en uitstekende response bij schiet-, sport- en andere veeleisende actiegames.

Dit jaar introduceert Sony een innovatieve camera accessoire voor BRAVIA tv’s. Deze analyseert waar de gebruiker zit en optimaliseert beeld en geluid op basis van de positie. Deze functie kan naar wens van de gebruiker in- of uitgeschakeld worden. Tevens zijn gebarenbediening, videochat en allerlei andere extra toepassingen beschikbaar.

Sony zet zich in voor duurzaamheid vanaf het ontwikkelingsproces tot aan de kijkervaring in de woonkamer. Sony’s “Road to Zero”-milieuplan richt zich op een duurzame samenleving. Sony streeft er naar om rond het jaar 2050 een ecologische voetafdruk van nul te bereiken. Met het oog op deze doelstellingen wordt de RAVIA XR 2022 tv line-up geproduceerd met een hoog gehalte aan gerecycled plastic in de vorm van het door Sony ontwikkelde SORPLAS. Dankzij SORPLAS is het gebruik van gerecycled materiaal vergroot zonder in te leveren op design en duurzaamheid. De totale consumptie van nieuw plastic is met 60% gereduceerd.

Hoogtepunten BRAVIA XR assortiment 2022:

Cognitive Processor XR: Cognitive Processor XR begrijpt hoe mensen zien en horen, waardoor de BRAVIA XR tv een revolutionaire ervaring biedt. Alle modellen werken met een volledig nieuwe verwerkingsmethode die verder gaat dan standaard AI: de tv bootst de manier waarop mensen dingen zien en horen na. Wanneer mensen objecten waarnemen, focussen zij onbewust op bepaalde punten. Door middel van cognitieve intelligentie verdeelt de Cognitive Processor XR het scherm in meerdere zones, waarbij de tv detecteert waar de ‘focuspunten’ in het beeld zich bevinden.

Cognitive Processor XR begrijpt hoe mensen zien en horen, waardoor de BRAVIA XR tv een revolutionaire ervaring biedt. Alle modellen werken met een volledig nieuwe verwerkingsmethode die verder gaat dan standaard AI: de tv bootst de manier waarop mensen dingen zien en horen na. Wanneer mensen objecten waarnemen, focussen zij onbewust op bepaalde punten. Door middel van cognitieve intelligentie verdeelt de Cognitive Processor XR het scherm in meerdere zones, waarbij de tv detecteert waar de ‘focuspunten’ in het beeld zich bevinden. XR Backlight Master Drive : de XR Backlight Master Drive wordt aangestuurd door de Cognitive Processor XR. Deze gebruikt een door Sony ontwikkeld plaatselijk dimalgoritme om duizenden ultracompacte minileds nauwkeurig en onafhankelijk van elkaar te controleren. Dit resulteert in een uitzonderlijke helderheid, een indrukwekkend dynamisch bereik, diepe zwarttinten en prachtige natuurlijke midden-tinten.

: de XR Backlight Master Drive wordt aangestuurd door de Cognitive Processor XR. Deze gebruikt een door Sony ontwikkeld plaatselijk dimalgoritme om duizenden ultracompacte minileds nauwkeurig en onafhankelijk van elkaar te controleren. Dit resulteert in een uitzonderlijke helderheid, een indrukwekkend dynamisch bereik, diepe zwarttinten en prachtige natuurlijke midden-tinten. Acoustic Surface Audio+/Acoustic Multi-Audio: deze krachtige functies creëren een echt meeslepende audiovisuele ervaring door het geluid precies overeen te laten komen met wat er op het scherm gebeurt.

deze krachtige functies creëren een echt meeslepende audiovisuele ervaring door het geluid precies overeen te laten komen met wat er op het scherm gebeurt. OLED-schermen (QD-OLED): de nieuwe A90K serie Master series OLED (verkrijgbaar 42” en 48”) bieden dankzij de Cognitive Processor XR nog meer helderheid en een ruim kleurpalet. De XR OLED Contrast Pro garandeert een verhoging van 200% in kleurhelderheid ten opzichte van normale tv’s. Daarnaast reflecteert een QD-OLED) nauwelijks voor een prettige kijkervaring.

de nieuwe A90K serie Master series OLED (verkrijgbaar 42” en 48”) bieden dankzij de Cognitive Processor XR nog meer helderheid en een ruim kleurpalet. De XR OLED Contrast Pro garandeert een verhoging van 200% in kleurhelderheid ten opzichte van normale tv’s. Daarnaast reflecteert een QD-OLED) nauwelijks voor een prettige kijkervaring. Perfect voor PlayStation 5: Sony garandeert de ultieme game-ervaring voor BRAVIA XR tv’s met twee innovaties voor de PS5: Auto HDR Tone Mapping en Auto Genre Picture Mode.

Sony garandeert de ultieme game-ervaring voor BRAVIA XR tv’s met twee innovaties voor de PS5: Auto HDR Tone Mapping en Auto Genre Picture Mode. De nieuwe XR modellen ondersteunen een beeldsnelheid tot wel 120fps in superscherpe 4K resolutie, voor HDMI 2.1 compatibele games. Dit zorgt voor een uitzonderlijk soepele game-ervaring en uitstekende response bij schiet-, sport- en andere veeleisende actiegames.

BRAVIA CORE: Deze streamingservice van Sony biedt een brede selectie van de nieuwste filmreleases, blockbusters en filmklassiekers in de allerhoogste beeldkwaliteit. BRAVIA CORE komt voort uit een samenwerking met Sony Pictures Entertainment (SPE) en brengt entertainment en technologie samen. BRAVIA CORE is de eerste tv met Pure Stream technologie voor een vrijwel lossless, UHD BD-equivalente kwaliteit met streamingsnelheden tot 80 Mbps. Met BRAVIA CORE Calibrated mode worden films automatisch aangepast aan de optimale afbeeldingsinstellingen om thuis een perfecte bioscoopervaring te creëren. Na verloop van tijd zal de selectie van films worden aangevuld met nieuwe functies. BRAVIA CORE zal in 2022 in meer dan 75 landen beschikbaar zijn.

Deze streamingservice van Sony biedt een brede selectie van de nieuwste filmreleases, blockbusters en filmklassiekers in de allerhoogste beeldkwaliteit. BRAVIA CORE komt voort uit een samenwerking met Sony Pictures Entertainment (SPE) en brengt entertainment en technologie samen. BRAVIA CORE is de eerste tv met Pure Stream technologie voor een vrijwel lossless, UHD BD-equivalente kwaliteit met streamingsnelheden tot 80 Mbps. Met BRAVIA CORE Calibrated mode worden films automatisch aangepast aan de optimale afbeeldingsinstellingen om thuis een perfecte bioscoopervaring te creëren. Na verloop van tijd zal de selectie van films worden aangevuld met nieuwe functies. BRAVIA CORE zal in 2022 in meer dan 75 landen beschikbaar zijn. BRAVIA CAM : deze baanbrekende nieuwe technologie garandeert dat gebruikers altijd de beste plaats hebben door beeld- en geluidskwaliteit te optimaliseren. BRAVIA CAM biedt bovendien gebarenbediening, videochat en nog allerlei andere leuke ervaringen.

: deze baanbrekende nieuwe technologie garandeert dat gebruikers altijd de beste plaats hebben door beeld- en geluidskwaliteit te optimaliseren. BRAVIA CAM biedt bovendien gebarenbediening, videochat en nog allerlei andere leuke ervaringen. Ambient Optimization Pro: gebruikers kunnen hun BRAVIA XR-tv aansluiten op BRAVIA CAM en van tv genieten als nooit tevoren. BRAVIA CAM herkent waar de kijkers in de kamer zijn en hoe ver ze van de tv zijn verwijderd en past de geluids- en beeldinstellingen vervolgens aan zodat ze precies goed zijn.

gebruikers kunnen hun BRAVIA XR-tv aansluiten op BRAVIA CAM en van tv genieten als nooit tevoren. BRAVIA CAM herkent waar de kijkers in de kamer zijn en hoe ver ze van de tv zijn verwijderd en past de geluids- en beeldinstellingen vervolgens aan zodat ze precies goed zijn. Google TV: verenigt meer dan 700.000 films, series, live-tv en meer van apps en abonnementen en ordent ze naadloos. Vind eenvoudig iets om te kijken met persoonlijke aanbevelingen en bookmark series en films in een Bibliotheek om bij te houden wat u kijkt. Met Google Search kunnen gebruikers zelfs items aan de Bibliotheek toevoegen vanaf hun telefoon of laptop.

verenigt meer dan 700.000 films, series, live-tv en meer van apps en abonnementen en ordent ze naadloos. Vind eenvoudig iets om te kijken met persoonlijke aanbevelingen en bookmark series en films in een Bibliotheek om bij te houden wat u kijkt. Met Google Search kunnen gebruikers zelfs items aan de Bibliotheek toevoegen vanaf hun telefoon of laptop. Premium Remote: onze nieuwe premium aluminium afstandsbediening is gebruiksvriendelijk en schoon, met vereenvoudigde knoppen en achtergrondverlichting, zodat gebruikers alles duidelijk kunnen zien, ook in het donker. De afstandsbediening raakt nooit meer zoek tussen de kussens van de bank: met de Zoeken-functie hoeven gebruikers alleen maar “Ok Google, zoek mijn afstandsbediening” te zeggen en de remote gaat rinkelen.

onze nieuwe premium aluminium afstandsbediening is gebruiksvriendelijk en schoon, met vereenvoudigde knoppen en achtergrondverlichting, zodat gebruikers alles duidelijk kunnen zien, ook in het donker. De afstandsbediening raakt nooit meer zoek tussen de kussens van de bank: met de Zoeken-functie hoeven gebruikers alleen maar “Ok Google, zoek mijn afstandsbediening” te zeggen en de remote gaat rinkelen. Netflix Calibrated Mode: Deze unieke functie is ontwikkeld om de beeldkwaliteit van de producent te evenaren. Entertainmentliefhebbers kunnen zo optimaal genieten van tv-series, films, documentaires en andere programma’s op Netflix.

Deze unieke functie is ontwikkeld om de beeldkwaliteit van de producent te evenaren. Entertainmentliefhebbers kunnen zo optimaal genieten van tv-series, films, documentaires en andere programma’s op Netflix. Geoptimaliseerd voor Sony soundbars: Sony’s BRAVIA XR-tv’s zijn de perfecte partner voor het thuisbioscoopsysteem HT-A9 of de HT-A7000-soundbar. Deze bieden onder meer 360 Spatial Sound Mapping. Deze technologie maakt het voor producers mogelijk om een 360-graden muzikale belevenis te creëren. Elementen als de positie, afstand en hoek de audiobron wordt meegenomen in de geluidsopnamen. Dit resulteert in een muziekbelevenis die voelt alsof men midden in de actie zit. Met de Acoustic Center Sync-functie speelt een BRAVIA XR-tv de rol van center kanaal met het thuisbioscoopsysteem of de soundbar als deel van de 360 Spatial Sound Mapping-setup, waardoor het geluid perfect overeenkomt met wat er op het scherm gebeurt.

Sony’s BRAVIA XR-tv’s zijn de perfecte partner voor het thuisbioscoopsysteem HT-A9 of de HT-A7000-soundbar. Deze bieden onder meer 360 Spatial Sound Mapping. Deze technologie maakt het voor producers mogelijk om een 360-graden muzikale belevenis te creëren. Elementen als de positie, afstand en hoek de audiobron wordt meegenomen in de geluidsopnamen. Dit resulteert in een muziekbelevenis die voelt alsof men midden in de actie zit. Met de Acoustic Center Sync-functie speelt een BRAVIA XR-tv de rol van center kanaal met het thuisbioscoopsysteem of de soundbar als deel van de 360 Spatial Sound Mapping-setup, waardoor het geluid perfect overeenkomt met wat er op het scherm gebeurt. 360 Spatial Sound Personalizer: in combinatie met BRAVIA XR-tv’s biedt deze technologie een optimale ruimtelijke geluidsbeleving voor nekbandluidsprekers. Dit bijvoorbeeld voor de Sony’s SRS-NS7 en voor een aantal Sony-hoofdtelefoons. Een speciale app personaliseert zelfs het filmische geluidsveld door de oorvorm van de individuele gebruiker te analyseren.

in combinatie met BRAVIA XR-tv’s biedt deze technologie een optimale ruimtelijke geluidsbeleving voor nekbandluidsprekers. Dit bijvoorbeeld voor de Sony’s SRS-NS7 en voor een aantal Sony-hoofdtelefoons. Een speciale app personaliseert zelfs het filmische geluidsveld door de oorvorm van de individuele gebruiker te analyseren. Acoustic Center Sync: deze functie optimaliseert de geluidsoutput van de tv en soundbar voor een betere audio-ervaring. Door een BRAVIA XR-tv aan te sluiten op een geselecteerd aantal soundbars van Sony zijn dialogen, stemgeluiden en instrumenten direct vanuit het scherm hoorbaar met hoogwaardig surroundgeluid.

Prijzen en beschikbaarheid

Adviesprijzen en beschikbaarheid in de Benelux worden later bekendgemaakt.

Klik hier om het huidige televisie aanbod van Sony te bekijken.