De nieuwste chip van Qualcomm zal de kwaliteit van video-opnames met een smartphone een stevige boost geven. Een 5G-modem wordt een verplichting.

De Snapdragon 865 zullen we vanaf 2020 al zien opduiken in de nieuwste high-end smartphones. De chip is in staat om videobeelden in 8K (aan 30fps) te schieten, met ondersteuning voor HDR in Dolby Vision. Dat zou meteen een primeur zijn voor smartphones.

Andere verbeteringen zijn videobeelden in 4K aan 120fps, de mogelijkheid om foto’s tot 200 megapixel te nemen en slow-motion videobeelden aan 960fps (beperkt tot 720p).

De opvolger van de Snapdragon 855 is zo’n 25 procent beter dankzij de vernieuwde cores. Hij zal ook smartphoneschermen met een 4K-resolutie kunnen aansturen op 60Hz. Voor QHD+ schermen is dat zelfs 144Hz.

Om van de beelden in Dolby Vision volop te gaan genieten, zal je wel een Dolby Vision-televisie in huis moeten halen.

De chip is trouwens klaar voor 5G, al dienen smartphonefabrikanten daarvoor wel nog verplicht een aparte 5G-modem te integreren in het design. Met andere woorden: de Snapdragon 865 kan zelfs niet langer gecombineerd worden met een 4G-modem.