Niko timmert al jaren aan de weg naar een slimmere woning. Het gaat daarvoor regelmatig een samenwerking aan met externe partners en merken. Sinds eind 2018 worden nu ook de krachten gebundeld met Modular Lighting Instruments.

Het Belgische verlichtingsmerk maakt net als Niko deel uit van Signify’s Friends of Hue-programma. Dat programma werd in het leven geroepen door Signify – de nieuwe naam voor de verlichtingsproducten van Philips – en zorgt voor een zorgeloze integratie tussen Philips Hue producten en slimme apparaten van de Friends of Hue partners.

Zowel Modular als Niko hebben de Philips Hue-technologie in hun productportfolio geïntegreerd. De samenwerking tussen Modular en Niko maakt het voortaan mogelijk slimme verlichting van Modular te bedienen met de draadloze schakelaars van Niko.

De Niko schakelaars zijn volledig draadloos: je kan ze dus installeren zonder kappen of breken. En omdat ze een power-harvesting technologie gebruiken zijn ze zonder batterijen te gebruiken. De energie wordt opgewekt door het drukken op de knop zelf.

Alle bestaande functionaliteiten blijven hierbij behouden. Via de Philips Hue app configureer je de schakelaars naar eigen wens. Schakel je Modular-verlichting aan en uit, roep tot vier voorgeprogrammeerde sferen op of dim het licht tot de gewenste sterkte.

In 2019 volgt ook nog een koppeling van het Philips Hue-systeem aan Niko Home Control. Dan kun je ook je Philips Hue-lampen uitschakelen met je alles-uitknop of ze bijvoorbeeld opnemen in je favoriete sfeer.

De draadloze schakelaars die passen bij het Modular-design zijn er in twee afwerkingen: Niko Pure white steel en Niko Pure black steel.