Na de overname van het moederbedrijf van AKG, Harman International, in 2014, schakelt Samsung nu een versnelling hoger en wordt het gamma hoofdtelefoons sterker in de markt gezet.

Vier blikvangers pikken we er voor jullie uit: de Y100, Y500, N700NC en N90Q hoofdtelefoons. Flexibiliteit staat voorop: er zitten exemplaren tussen die geschikt zijn om te sporten, te pendelen, te gebruiken op kantoor of voor luistersessies in de sofa thuis.

We starten met de Y100, een draadloze in-ear hoofdtelefoon van 100 euro. Dankzij de Ambient Aware-technologie zet je je muziek in een handomdraai wat op de achtergrond voor wanneer de conducteur op de trein bijvoorbeeld je om je vervoersbewijs vraagt. Verder mis je nooit een oproep doordat je moeiteloos kan switchen tussen muziek luisteren en een gesprek beantwoorden op je smartphone via de Multi-point connectivity. De Y100 is er in vier kleurtjes (blauw, roze, groen en zwart) en houdt het acht uur uit op één batterijlading.

De Y500 bouwt voort op de Y100 en heeft dezelfde Ambient Aware-technologie en Multi-point connectivity. De oorkussentjes van dit on-ear model zitten iets comfortabeler en nieuw is de pauzefunctie die de muziek pauzeert wanneer je de hoofdtelefoon afneemt, en omgekeerd. Met een speeltijd van 33 uur hoef je niet snel op te laden. De Y500 is verkrijgbaar in blauw, roze, groen en zwart en kost 150 euro.

De N700NC, waarbij de NC staat voor noise cancelling of actieve ruisonderdrukking, is al sinds de zomer van 2018 verkrijgbaar. Aan de ontwikkeling van deze hoofdtelefoon ging volgens Samsung liefst zes jaar onderzoek naar automatisch geluidswerende algoritmen vooraf. Dat loonde ook met een EISA-award voor Best Noise Cancelling Headphone in 2018. Met de ruisonderdrukking ingeschakeld zingt de N700NC (350 euro) het 20 uur uit op één lading.

Een buitenbeentje is de N90Q. Dit paradepaardje van AKG zet volop in op muziekkwaliteit en heeft vijf verschillende microfoons om achtergrondgeluiden optimaal te onderdrukken. Onder meer Grammy-winnaar Quincy Jones gaf zijn input bij de ontwikkeling van deze hoofdtelefoon. De N90Q heeft metalen onderdelen, artificieel leer en verscheidene stoflagen die de contouren van je hoofd onthouden. Het prijskaartje is ook navenant: 1500 euro.

Een greep uit de hoofdtelefoons van AKG