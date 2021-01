Een robotstofzuiger met ingebouwde LiDAR- en 3D-sensoren die zelfs de kleinste voorwerpen zoals speelgoed en kabels detecteren, en een ingebouwde camera om je woning in de gaten te houden. Ziehier de JetBot 90 AI+ van Samsung.

Heel wat van de technologie lijkt zo afkomstig te zijn uit het segment van de zelfrijdende wagens. Door objecten te herkennen bepaalt deze stofzuiger de beste route om een ruimte te reinigen. Zo wordt er handig uitgeweken rond kleinere voorwerpen en kan de stofzuiger de vorm van de ruimte in 3D herkennen.

De JetBot 90 AI+ kan verder onder de zitbank, het bed of ander meubilair stofzuigen, althans indien de hoogte het toelaat. Wanneer de stofzuigbeurt is afgelopen, zal hij terugkeren naar het laadstation en zijn stofcontainer automatisch ledigen in een aparte container met stofzak. Die stofzak dien je om de paar maanden te ledigen. De oplossing met de stofcontainer van Samsung lijkt heel sterk op die van concurrent iRobot.

Meer info en instellingen over de stofzuiger roep je op via de SmartThings-app. Die kan je ook gebruiken om de stofzuiger vanop afstand te starten, of om bepaalde kamers uit te sluiten. Aangezien de stofzuiger voorzien is van een camera die is geïntegreerd in de SmartThings-app helpt de JetBot 90 AI+ je ook bij het in de gaten houden van je huis als je zelf weg bent.

De JetBot 90 AI+ zal in eerste instantie verkrijgbaar zijn later dit jaar in de VS. Een richtprijs of lancering in de Benelux is nog onbekend.