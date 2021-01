Net als de Roomba i7+ en Roomba s9+, beschikt de iRobot Roomba i3+ over een Clean Base Automatic Dirt Disposal. Of anders gezegd: na elke stofzuigronde ledigt de robot zijn stofcontainer in een stofzak die zit ingebouwd in het oplaadstation.

Zo hoef je niet langer rekening te houden met de beperkte opvangcapaciteit van de stofcontainer in de robotstofzuiger, en wordt elke schoonmaaktaak aangevat zonder problemen. De Roomba i3+ leegt automatisch tot zestig dagen stof en vuil in de Clean Base, die tevens dient als oplader. Een speciale stofzak vangt 99 procent van alle pollen en schimmels op dankzij vier lagen materiaal dat allergenen tegenhoudt.

Van alle zelfledigende robotstofzuigers van iRobot is de Roomba i3+ met zijn richtprijs van 699 euro de goedkoopste. Je kan hem ook aanschaffen zonder Clean Base, dan kost hij 449 euro.

Het iRobot Genius-platform stelt de Roomba i3+ daarnaast in staat om zich aan te passen en slimmer te worden naarmate je hem meer gebruikt. Via de app bepaal je zelf wanneer de robot aan het werk gaat, maar de app kan ook schoonmaakschema samenstellen op basis van eerdere schoonmaaktaken. Ook geeft hij behulpzame schoonmaakadviezen bij huisdieren die hun haren verliezen of tijdens het allergieseizoen.

De Roomba i3+ reinigt doelgericht en logischerwijs in rechte lijnen en navigeert zo door de verschillende kamers in huis, zowel over harde vloeren als op tapijt. Met het gebruik van gepatenteerde Dirt Detect-technologie kan de Roomba i3+ detecteren waar in huis zich stof verzamelt en zal hij deze gebieden extra grondig schoonmaken.

Wanneer de batterij leeg raakt, laadt de Roomba i3+ zichzelf automatisch op en hervat hij de schoonmaaktaak totdat deze af is.

Wanneer de Roomba i3+ is aangesloten op Alexa of Google, kan je via spraakbediening de robot aansturen. De Roomba i3+ kan ook communiceren met de dweilrobot iRobot Braava jet m6, om ‘schoon’ naar een hoger niveau te tillen.

