Op de IFA 2019 voegt Samsung een kleinere 8K tv toe aan de Q950-reeks. Het model meet 55-inch en krijgt een richtprijs van 3999 euro.

In de Q950-reeks bestaan nu al televisies in schermformaten van 65-inch, 75-inch en 82-inch. De lancering van een kleiner model moet de instap in 8K wat vergemakkelijken, al is de prijs nog steeds aan de hoge kant voor een technologie die zich nog niet heeft bewezen.

De 55-inch QLED 8K tv heeft net zoals de rest van de reeks een resolutie van 7680 op 4320 pixels, of viermaal zo scherp dan de huidige lichting 4K tv’s. Ook de AI upscaling en de 8K Quantum processor zijn van de partij, samen met ondersteuning voor HDR10 en HDR10+.