Samsung brengt voor het eerst de premium QLED TV-ervaring naar buiten. Ongeacht de omstandigheden zorgt de extreem hoge helderheid van de QLED 4K TV voor realistische kleuren en een haarscherp beeld. Ook is het toestel beschermd tegen alle weersomstandigheden dankzij een IP55 beschermingsgraad. The Terrace past in de trend om het leven ook buitenshuis zo aangenaam mogelijk te maken.

Gemaakt voor het buitenleven

The Terrace is speciaal ontworpen voor buiten. Winter of zomer, regen of zon, overdag of ’s avonds, The Terrace zorgt altijd voor prachtig beeld. De QLED 4K TV heeft een hoge helderheid van 2.000 nits voor realistische kleuren en haarscherp beeld, ongeacht de omstandigheden. De Direct Full Array achtergrondverlichting zorgt voor diep contrast. Dankzij een speciale antireflectie is een ongestoorde kijkervaring verzekerd, zelfs bij het schitteren van de zon. Overdag voetbal kijken of ‘s avonds een film? Adaptive Picture past het beeld aan naar de lichtomstandigheden.

Verder kan de The Terrace tegen een stootje. Met de IP55-bescherming¹ is hij weerbestendig en hebben water en stof weinig kans. Vanzelfsprekend wordt er standaard een beschermhoes meegeleverd, maar ook zonder komt de TV de meest barre winters door. Hij functioneert namelijk prima tot maar liefst -31°C.

Voorzien van alle gebruiksgemakken

The Terrace is uitgerust met alle slimme functies die je van een Samsung QLED TV mag verwachten. De TV is eenvoudig te installeren en bevat talloze Smart TV features. Verbind je Samsung smartphone eenvoudig met de TV door hem tegen de rand van het scherm te tikken². Optioneel zijn twee robuuste muurbeugels los verkrijgbaar, die je zo kunt kantelen dat je altijd het perfect zicht hebt.

Uiteraard heb je toegang tot Samsungs Smart Hub en al je favoriete apps. Ook kun je een Ci+ module gebruiken en met HDBase T haal je het beeld en geluid van je decoder tot wel 100 meter in de tuin. Alle connecties zijn veilig weggewerkt, beschermd tegen vocht en stof.

Optioneel breid je de audioprestaties van The Terrace uit met de speciale, IP55-gecertificeerde The Terrace Soundbar (210W 3.0Ch), die je verbindt via Bluetooth of Wi-Fi. De krachtige ingebouwde woofer levert rijke bas, en Distortion Cancelling garandeert zuiver en helder geluid. De Soundbar wordt geleverd met een bijhorende installatiekit, waarmee hij perfect onder The Terrace TV hangt.

Met de “Waar Te Koop”-knop onder ieder toestel kom je te weten waar je de toestellen van The Terrace kunt vinden in jouw buurt:

¹ Bescherming tegen water en stof conform de internationale IP55-norm en een soepele werking bij temperaturen tussen de -31 en 50℃. IP55-classificatie: de mate van bescherming die behuizingen leveren (IEC 60529).

² Tap view is alleen mogelijk met Galaxy smartphones met Android 8.1 of hoger. Deze dienst werkt alleen wanneer de TV en de smartphone aan staan.