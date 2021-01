Samsung heeft zonet zijn nieuwe lichting premium televisies voor 2021 voorgesteld. Als tussenstap naar de nog peperdure micro-led televisies, zullen de QLED televisies dit jaar worden voorzien van mini-leds.

Neo QLED doet een beroep op de nieuwe Quantum Matrix-technologie die gebruik maakt van heel wat kleinere leds, de zogenaamde Quantum Mini leds. De grootte van die leds is amper 1/40ste van die van conventionele leds. In plaats van een lens gebruiken de leds een nieuw microlaagje dat het licht geleidt doorheen de quantum dots. Die laatste staan in voor de kleuren.

De lichtoutput van die kleinere leds kan daardoor heel wat nauwkeuriger geregeld worden, zodat effecten zoals blooming of lichtlekken niet meer voorvallen.

In combinatie met de het feit dat de leds kleiner zijn, en er dus meer aanwezig zijn achter het scherm, zijn de contrasten tussen wit en zwart nu nog meer uitgesproken en zijn er ook meer details in zowel donkere als lichtere gebieden zichtbaar. We moeten de sets nog in de praktijk aan het werk zien, maar op papier ziet het er allemaal goed uit en zou het wel eens kunnen dat de oled-beeldtechnologie er een stevige brok aan zal hebben.

Een nieuwe Neo Quantum processor met 16 neurale netwerken zorgt voor betere upscaling van beelden met een lagere resolutie en kwaliteit – vooral op de 8K-modellen is een dergelijke functie heel handig. De processor laat ook een meer precieze dimming toe doordat de stroom wordt weggeleid van de donkere gebieden naar lichtere delen van het beeld. Een sensor houdt tegelijkertijd het omgevingslicht in de gaten.

De topmodellen – QN90A en hoger – bevatten Samsung’s Ultra Viewing Angle – de beeldkwaliteit blijft overeind vanuit een wat scherpere kijkhoek – terwijl de modellen vanaf de QN85A ook een anti-reflectielaag krijgen, om schitteringen vanuit de kamer in het beeld te beperken.

Het lijkt erop dat zowat alle nieuwe premium televisies zoals de 8K QN900A en QN800A erg dun blijven (15mm), zoals dat het geval was op de bestaande modellen Q950TS en Q900TS. En elk nieuw 4K-model lijkt maximaal 25mm dik te zijn waar dat vorig jaar nog meer dan het dubbele bedroeg. We merken ook op het One Connect Systeem een heel wat kleinere externe box krijgt. Alle modellen vanaf de QN95A lijken er één te krijgen.

Wat het geluid aangaat, blijft Samsing inzetten op de Object-Tracking Sound technologie. In 2021 zullen er zo een viertal versies verschijnen. OTS Pro telt speakers aan de weerszijden, evenals boven- en onderaan. Voor optimaal geluid in elke ruimte waar de TV zich bevindt, beschikken alle QLED-modellen over SpaceFit Sound.

Op gamingvlak is het goed om te weten dat alle modellen vanaf de Q70 ondersteuning voor 4K aan 120fps hebben, en dat de inputlag heel laag blijft. Nieuw dit jaar is ook de support voor AMD FreeSync Premium Pro en zal je het scherm kunnen omzetten naar een 21:9 of 32:9 beeldverhouding (Super UltrawideGameView).

Samsung introduceert trouwens een milieuvriendelijkere afstandsbediening, de SolarCell Remote. Die is vervaardigd uit gerycleerd plastic en werkt op een zonnecel. Dus geen batterijen meer. Opladen doet hij via omgevingslicht of USB. Dit spaart naar schatting 99 miljoen AAA-batterijen uit in zeven jaar tijd, de gemiddelde duur vooraleer de tv wordt vervangen door de consument.

Naast de traditionele functie als entertainment- of gaminghub wil Samsung ook meer de kaart trekken van gezondheid en communicatie. Niet verwonderlijk nu de Covid-19-crisis ons nog steeds vaak thuis houdt. Met Samsung Health kan je in de woonkamer fit blijven en fungeert de tv als een personal trainer. En met Samsung Dex kan je de tv gebruiken als computer, of zelfs inloggen op de pc op kantoor, vanuit de woonkamer.

Laten we hopen dat we dat dit jaar niet vaak meer hoeven te doen…