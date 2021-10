Samsung kondigt zijn samenwerking aan met het prestigieuze Louvre-museum in Parijs. Samsung breidt daarmee de Art Store van Lifestyle TV The Frame verder uit. De kunstwerken van het Louvre zijn nu beschikbaar in de kunstcatalogus.

Met de nieuwe kunstwerken uit het Louvre geeft The Frame in totaal toegang tot een kunstcollectie van meer dan 1.500 werken uit 42 verschillende landen. Je geniet in 4K-beeldkwaliteit van kunst uit musea en galerieën van over de hele wereld. Onder andere het Prado Museum in Madrid, het Albertina Museum in Wenen, het Tate Modern in London, het Van Gogh Museum in Amsterdam, de Hermitage in Sint Petersburg en online galerie LUMAS hebben zich aangesloten.

“Sinds we de eerste Lifestyle TV’s in 2017 lanceerden, ligt onze focus op de ontwikkeling van de Art Store. Door het platform met prestigieuze partners uit te breiden is The Frame veel meer dan een televisie. De catalogus bestaat uit werk van honderden artiesten en beslaat meerdere periodes, van oude beschavingen tot moderne kunst,” vertelt Johan Van Campenhout, Product Manager TV bij Samsung België. “Het is fantastisch dat we nu ook de krachten bundelen met het Louvre en mensen daarmee de kans geven om van het cultureel erfgoed te proeven.”

Thuis genieten van meesterwerken

Door de samenwerking met het Louvre¹ kun je op The Frame het meest bezochte museum ter wereld in huis halen. De Art Store breidt direct uit met 40 kunstwerken en foto’s. De eerste selectie omvat must-see kunstwerken als de Mona Lisa en De bruiloft te Kana, maar ook foto’s van de majestueuze Grande Galerie, de architectuur en het museumterrein (Pyramide du Louvre, Jardin de Tuileries, etc.). Via een korte beschrijving bij elk werk kom je meer te weten over de achtergrond en geschiedenis van de kunst.

Samsung en het Louvre ambiëren om nog meer kunstwerken beschikbaar maken voor The Frame. “Het Louvre is een plek om te ontdekken. Het is bijzonder om zoveel meesterwerken bijeen te zien,” zegt Yann Le Touher van het Louvre. “De uitgebreide Art Store van The Frame biedt deze ervaring nu. Stel je eens voor hoe het is om vanuit huis niet alleen toegang te hebben tot de collectie, maar ook kunt rondkijken in het gebouw en de galerieën.”

Ultraslank design en uitzonderlijke beeldkwaliteit

The Frame onderscheidt zich als tv door het unieke design dat je eenvoudig kunt personaliseren. Het toestel is niet alleen een tv, maar ook een kunstobject wanneer het uitstaat. Daarmee is The Frame een innovatief en digitaal canvas dat jouw eigen stijl weerspiegelt. De 2021-editie van de Lifestyle TV is verkrijgbaar in twee designs: modern (beschikbaar in het wit, teak en bruin) en klassiek (met afgeschuinde rand, in het wit en steenrood)².

Om de uitstraling van het kunstwerk helemaal af te maken kun je The Frame aan de muur ophangen en verbinden met een One Connect box via een doorzichtige³ kabel. Deze integreert alle kabels, inclusief die voor stroom. Je kunt The Frame ook los in de ruimte op een apart aan te schaffen Studio Stand plaatsen. The Frame heeft een levendige 4K QLED beeldkwaliteit en de Quantum Dot Technologie zorgt voor 100% kleurvolume, waardoor je als kijker geniet van rijke en realistische kleuren.

Bezoek voor meer informatie over de Lifestyle TV’s van Samsung www.samsung.com.

¹ Tot en met 30 juni 2023

² Voor de 55- en 65-inch modellen.

³ Standaard voorzien van een kabel van 5 meter cable; een kabel van 15 meter is los beschikbaar. Geldt voor de 43-, 50-, 55-, 65- en 75-inch modellen.