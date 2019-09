De 8K-inhoud krijgt een behandeling met HDR10+, het dynamische HDR-formaat waar Samsung mee aan de wieg stond.

Samsung zal daarom ook bepaalde 8K-televisies uitrusten met de mogelijkheid om 8K inhoud met HDR10+ af te spelen. Over welke modellen het gaat, werd nog niet bekendgemaakt. De kans is groot dat het om nieuwe tv’s gaat die dit jaar werden geïntroduceerd.

Over de drie Europese streamingdiensten hadden we zelf nog niet gehoord. Het zijn Chili, The Explorers en Megogo. Of we ook in de Benelux deze diensten te zien zullen krijgen, is onzeker.

Met het nieuws wil Samsung hoogstwaarschijnlijk zijn HDR10+ formaat, dat een concurrent is voor Dolby Vision, een boost geven. Filmstudio’s als Universal en Warner Bros lieten eerder al weten de UDH Blu-rays van “The Secret Life of Pets 2” en “Godzilla: King of the Monsters” met HDR10+ uit te brengen. Ook Rakuten TV heeft bekendgemaakt in 4K HDR10+ te gaan streamen.

