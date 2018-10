Samsung, TV Vlaanderen en Télésat lanceren samen een app die functioneert als virtuele hybride decoder op een Samsung smart tv. Een primeur want het is de eerste keer dat een Belgische tv-operator een bijkomende smart tv-ervaring aanbiedt zonder klassieke decoder.

Satelliet-tv klanten van TV Vlaanderen en Télésat krijgen, afhankelijk van hun tv-abonnement en aansluiting, toegang tot maar liefst 90 tv-zenders van hun tv-abonnement en 400 gratis te ontvangen zenders via satelliet op elke smart tv van Samsung uit modeljaar 2016 of jonger.

Een klassieke decoder is dus niet langer nodig, klanten moeten enkel de CI+ module bestellen met de optie Live TV.

Je kan tevens via de afstandsbediening van Samsung navigeren doorheen de app. De app zelf is dan weer mooi geïntegreerd in het smart tv-platform van Samsung. Ook de interactieve diensten van TV Vlaanderen en Télésat zoals het Video on Demand aanbod en Restart en Replay zijn mee geïntegreerd.

De app wordt aangeboden zonder meerprijs, en is standaard inbegrepen in elk tv-abonnement bij TV Vlaanderen of Télésat.