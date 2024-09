Bosch introduceert de gloednieuwe Unlimited 10, een draadloze steelstofzuiger die zorgt voor een revolutionaire schoonmaakervaring. Dankzij de innovatieve MicroClean-technologie tilt deze stofzuiger hygiënisch stofzuigen naar een hoger niveau door niet alleen zichtbaar vuil, maar ook onzichtbaar fijnstof te verwijderen. Voor huishoudens die streven naar maximale netheid en allergenen willen bestrijden, is dit de perfecte oplossing.

MicroClean-technologie voor ultieme reiniging

Wat de Unlimited 10 zo uniek maakt, is de MicroClean-technologie. Deze baanbrekende functie maakt het mogelijk om zelfs de kleinste stofdeeltjes – tot 0,3 micrometer – op te zuigen, deeltjes die met het blote oog niet te zien zijn. De slimme MicroClean-ring op de stofzuiger toont direct de mate van vuil op je vloer: wanneer de ring volledig oplicht, weet je dat de vloer helemaal schoon is. Hierdoor weet je zeker dat je niets over het hoofd ziet en dat zelfs het fijnste stof is verwijderd.

Gebruiksgemak en hygiëne hand in hand

Het ontwerp van de Unlimited 10 is volledig gericht op gemak en hygiëne. Het stofreservoir is voorzien van een handige stofcompressor, waardoor je minder vaak hoeft te legen. Met een druk op de knop kun je het reservoir legen zonder het los te hoeven halen, wat voorkomt dat er stofwolken ontstaan na het schoonmaken. Dit maakt het toestel bijzonder geschikt voor mensen die snel last hebben van allergieën of gewoon een zo schoon mogelijk huis willen.

Daarnaast is de Unlimited 10 uitgerust met een HEPA-filtersysteem dat meer dan 99,9% van alle stofdeeltjes en allergenen vasthoudt, waardoor de lucht in je huis zuiver blijft. De grote borstelrol met MicroClean-technologie is ontworpen om haren niet vast te laten zitten, en kan eenvoudig worden losgemaakt voor een grondige reiniging.

Slimme technologie voor maximale controle

Een van de opvallendste kenmerken van de Unlimited 10 is het ingebouwde TFT-scherm. Dit scherm biedt real-time informatie over de zuigkracht, accuduur, en zelfs handige tips en tutorials voor optimaal gebruik. Dankzij de zes verschillende zuigstanden, waaronder speciale modi voor auto’s en fijne tapijten, kun je de stofzuiger precies afstemmen op jouw specifieke schoonmaakbehoeften.

Duurzaamheid en flexibiliteit in één apparaat

De Unlimited 10 maakt gebruik van het verwisselbare POWER FOR ALL-accusysteem, dat compatibel is met meer dan 200 andere producten van Bosch en partnermerken. Dit maakt de stofzuiger niet alleen duurzaam, maar ook een slimme keuze voor wie al andere Bosch-producten in huis heeft. Bovendien biedt de FlexTube extra bewegingsvrijheid, zodat je zelfs onder laag meubilair kunt stofzuigen zonder te hoeven bukken. De voetbediende borstel en parkeerstand zorgen voor nog meer gebruiksgemak.

Ontdek de Bosch Unlimited 10 bij onze aanbevolen handelaars

De Bosch Unlimited 10 is dé stofzuiger voor wie op zoek is naar efficiëntie, hygiëne en gebruiksgemak in één apparaat. Bezoek Niwzi.be om te ontdekken bij welke van onze aanbevolen handelaars je dit revolutionaire kunt kopen. Maak je huishouden slimmer, schoner en duurzamer.