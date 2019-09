Met de Xperia 5 brengt Sony een compacte versie van zijn premium smartphones uit. Blikvanger is het extra langwerpige OLED scherm van 6,1-inch groot.

De Xperia 5 moet het vuur aan de schenen leggen van smartphones van merken als Apple, Samsung en die uit China. Het scherm met een beeldverhouding van 21:9 heeft een uitgesproken cinematografisch effect. Het kijken van series via Netflix en gaming belooft er spectaculair uit te zien. Tenminste als je kan leven met de Full HD+ resolutie (1080 x 2520 pixels), echte 4K op een telefoon blijft moeilijk te verkopen. De telefoon probeert wel standaard video om te zetten in HDR-beelden.

In vergelijking met de Xperia 1, die beschikt over een scherm van 6,5-inch, is het scherm van de Xperia 5 met 6,1-inch ietsje kleiner. Die meer compacte afmetingen moet meer consumenten verleiden tot de aankoop van deze smartphone.

De Xperia 5 kan verder rekenen op een camerasysteem met drie lenzen van 12 megapixels: een 16mm groothoeklens, een all-round 26mm lens en een 52mm lens voor portret- en telefoto’s. Net zoals op de onlangs gelanceerde Xperia 1 heeft de Xperia 5 ook het innovatieve Eye Autofocus, een functie waarbij de ogen van personen automatisch worden scherpgesteld.

Onder de motorkap draait de Xperia 5 op een Snapdragon 855 processor en 6GB werkgeheugen. De Xperia X1 krijgt standaard Android 9, en nog niet het zopas gelanceerde Android 10.

De Xperia 5 is verkrijgbaar in de kleuren blauw, zwart en grijs en zal begin oktober uitgeleverd worden. Een richtprijs is nog niet bekend. Nog tot en met 3 november 2019 krijg je er de draadloze oordopjes met ruisonderdrukking Sony WF-1000XM3 gratis bij.