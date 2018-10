Streamingdiensten zoals Netflix en in mindere mate Amazon Prime Video worden vandaag gulzig gebruikt. Maar wie de best mogelijke beeldkwaliteit op zijn 4K tv wenst, is nog steeds beter af met een fysieke disc zoals een Ultra HD Blu-ray.

Die biedt de beste beeldkwaliteit, en het aantal goede spelers neemt naderhand toe, zoals de UBP-X700. Deze Ultra HD Blu-ray speler van Sony slikt zowat alle schijfjes en kan overweg met HDR10 én Dolby Vision. Dat maakt van hem een flexibele speler in elke set-up.

Design en aansluitingen

Op designvlak is de X700 heel wat kleiner dan de eerste UHD speler van Sony: de nog steeds verkrijgbare UBP-X800. De X700 toont zich als een relatief kleine, zwarte box (32 x 4,5 x 31,7 cm) waarvan de bouwkwaliteit moet onderdoen voor die van de X800. Bijna overal werd plastic gebruikt en het gewicht van de speler is erg gering (1,4 kg). Ook een display ontbreekt. Het frontpaneel klapt naar beneden wanneer je op de eject-toets van de schijflade drukt.

Net zoals op de x800 zien we twee HDMI-uitgangen. Eentje voor de standaard aansluiting naar een tv of projector (versie 2.0 met ondersteuning voor 4K/60p, 10-bit, HDR en HDCP 2.2). De tweede (versie 1.4) voor het doorsturen van audio naar receivers en soundbars die geen HDMI 2.0 ondersteuning hebben, en dus niet 4K kunnen doorgeven.

Buitenbeentje is de coaxiale digitale poort waar we eerder een optische audioaansluiting verwachten voor koppeling aan een soundbar. Ook aanwezig is een usb-poort (vooraan), ethernet en Wi-Fi. De voedingskabel is volledig los te maken.

De afstandsbediening is een mini-exemplaar dat er toch in slaagt zowat alle belangrijke knoppen te verzamelen, waaronder een Netflix knop en eentje voor een zelf te bepalen favoriete app. Wie dat wenst kan de bediening ook laten plaatsvinden met een app van Sony.

Features

Net zoals andere Ultra HD Blu-ray spelers, speelt de X700 schijfjes als Ultra HD Blu-ray, (3D) Blu-ray, DVD en CD af. Ook SACD wordt ondersteund. Dat is goed nieuws voor wie een uitgebreide collectie heeft. DVD-Audio wordt niet afgespeeld.

De belangrijkste apps zijn er. Zoals Netflix, Amazon en YouTube, en alledrie streamen in 4K HDR (en ook Dolby Vision wanneer beschikbaar). Ook DLNA en Miracast voor het streamen en casten vanaf het thuisnetwerk of een mobiel apparaat tekenen present.

Zoals gezegd ondersteunt de X700 HDR10 én vooral ook Dolby Vision. HDR10 wordt ondersteund door zowat elke recente tv, maar voor Dolby Vision is slechts een handvol televisies geschikt. Daaronder de belangrijkste tv’s van Sony en LG.

Met de toevoeging van Dolby Vision (via een update van de software begin juni 2018) is Sony niet de eerste aanbieder van spelers die dit kunnen. Zo gingen de spelers van Oppo Sony voor. Maar ze zijn wel de eerste die perfect te koppelen zijn met de 4K Dolby Vision compatibele tv’s van Sony via HDMI. Het enige andere externe apparaat die dat kon is de Apple TV 4K. Ook de ingebakken apps zoals Netflix herkennen het Dolby Vision-signaal.

Leuk om weten is dat de speler in staat is om HDR-content in content met standard dynamic range (SDR) te converteren, wat handig is voor oudere 4K-tv’s die nog geen HDR10-verwerking aanbieden.

Op audiovlak valt in vergelijking met de X800 ondersteuning voor hi-res audio en DSEE-HX upscaling weg. Het kan wel overweg met 24bit/192kHz en bestanden als DSD (tot 11.2MHz in 2 kanalen), FLAC, ALAC, WAV, AAC en MP3. Wat soundtracks van films betreft kan de X700 formaten als Dolby TrueHD, DTS-HD Master Audio, Dolby Atmos en DTS:X decoderen.

Beeldkwaliteit

De eerste keer dat we de X700 aanzetten zien we het vertrouwde menu van Sony terug, dat al enkele jaren in gebruik is. Het is dan ook zowat identiek aan dat van de X800. Niet al te flashy dus maar wel alle informatie mooi naast elkaar geplaatst in een soort van tegeltjes. Die verwijzen naar verschillende content, en kan je naar wens aanpassen of verwijderen.

Wie niet met de instellingen wenst te spelen, mag op twee oren slapen. Van zodra we de eerste schijf in de speler plaatsen, doet de UHD-X700 alle werk en wordt de schijf vlot opgestart. Net zoals zijn grote broer, de X800, presteert ook deze UHD-speler voortreffelijk.

De afspeelkwaliteit is voor zowat alle schijfjes (Ultra HD, Blu-ray en DVD) die we testen voortreffelijk. Op de UHD Blu-ray van Jumanji 2 spatten contrasten en kleuren van het scherm en is de bewegingsscherpte uitstekend. Het algemene plaatje dat de speler neerzet is uitstekend.

De Dolby Vision-kwaliteiten konden we niet testen wegens het gebrek aan een compatibele tv. Wat we wel kunnen zeggen is dat volgens de eerste tests de X700 niet automatisch een Dolby Vision titel herkent. Die functie moet je handmatig aanzetten in de scherminstellingen. Ook gewone Blu-ray films kan je met deze functie een HDR-bad geven. Of dat nuttig is hangt af van welk type film je bekijkt. Films met veel korrel kunnen er slechter uitzien, maar digitaal ‘schoongemaakte’ films zouden wel eens een leuke upgrade kunnen krijgen. Het hangt dus af hoe goed de transfer naar de Blu-ray of UHD is gebeurd.

Hoewel niet zo goed als op de X800 (misschien door een andere chipset) haalt de speler ook met Blu-ray en DVD het onderste uit de kan, en zet de upscaler zijn beste beentje voor. Beelden blijven scherp en gedetailleerd. Voor het opschalen zijn er twee instellingen in het menu: Auto 1 voor het opschalen naar Full HD-content, en Auto 2 voor het opschalen naar 4K-content.

Schakelen we over naar HDR-streams via YouTube of Netflix dan blijven de prestaties ondanks de kleinere bitrates overeind.