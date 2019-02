Wie een Dolby Atmos soundbar overweegt moet beseffen dat je de weergave van Dolby Atmos via plafondluidsprekers nooit zal kunnen repliceren via de speakers van een soundbar, maar dat weerhoudt merken als Samsung er toch niet van om het effect zo goed mogelijk te proberen nabootsen.

Samsung’s nieuwste poging is de HW-N950 waarbij het merk niet aan zijn proefstuk toe is op het vlak van een Dolby Atmos soundbar. Zo had het eerder al de HW-K950 in huis. De N950 voegt daar nu wat extra zaken aan toe zoals DTS:X, de tegenhanger van Dolby Atmos, en twee bijkomende zijdelingse speakers in de soundbar.

Design en aansluitingen

De HW-N950 is de eerste soundbar waar Samsung samen met zustermerk Harman Kardon aan werkte. In totaal zitten er liefst 18 speakers verdeeld over de soundbar, de draadloze subwoofer en de twee draadloze achterluidsprekers.

De soundbar zelf huisvest dertien drivers met afzonderlijke versterking die gebruikt worden voor zeven speakers: drie speakers vooraan, twee zijdelings gerichte speakers aan beide kanten, en twee opwaarts gerichte speakers.

De twee achterluidsprekers, die elk een vrij stevige 2 kg wegen, bevatten een gewone speaker en een opwaarts gerichte speaker. Samen met de subwoofer staan ze in voor een 7.1.4 surroundgeluid dat goed is voor maximaal 512W aan vermogen. In tegenstelling tot andere Dolby Atmos soundbars op de markt krijgt elk kanaal binnen die 7.1.4 set-up een eigen speaker. Het frequentiebereik loopt van 34Hz tot 17kHz.

De subwoofer en de achterspeakers communiceren draadloos met de soundbar, maar moeten wel aan een stopcontact hangen. In de doos zitten dan ook vier stroomkabels. De installatie is bijzonder eenvoudig. Nadat alle speakers zijn aangesloten op het stroomnet maken ze automatisch verbinding met elkaar. Zelf hoef je hiervoor niks te doen.

Voor de aansluiting van de televisie en afspeelapparatuur zoals een Blu-ray speler of spelcomputer moet je wel even opletten. De soundbar heeft verschillende aansluitingen zoals drie HDMI 2.0-poorten die HDCP 2.2 gecertificeerd zijn: twee ingangen en een uitgang die over HDMI Audio Return Channel (ARC) beschikt. Er is ook een digitale optische ingang maar geen analoge ingangen voor het aansluiten van extra muziekbronnen. Daarvoor zijn er draadloze verbindingen als Bluetooth en Wi-Fi ter beschikking waarmee je muziek streamt vanaf een smartphone of tablet.

Om van Dolby Atmos te genieten moet je hele multimediaketen het surroundformaat ondersteunen. In het geval van Blu-ray: de Blu-ray speler moet Dolby Atmos kunnen decoderen, de Blu-ray film moet een Dolby Atmos soundtrack bevatten, en de soundbar moet het kunnen decoderen en weergeven.

Wie naar Dolby Atmos wil luisteren via een streaming-app als Netflix of Amazon Prime Video op een smart tv moet even extra aandachtig zijn. In dat geval moeten de tv en de soundbar over de nieuwste versie HDMI eARC beschikken. Dat ene lettertje maakt een wereld van verschil uit. We leggen even uit.

Al jaren hebben HDMI-kabels een Audio Return Channel (ARC), een soort kanaal dat de audio tussen tv en geluidsystemen verzendt. Hierdoor kan de televisie zijn eigen audio, bijvoorbeeld afkomstig van een streaming-app, naar een soundbar of home cinema luidsprekers doorgeven, en zo de ingebouwde luidsprekers van de tv overslaan.

Met de verbeterde versie HDMI eARC kunnen lossless geluidsformaten als Dolby True HD, DTS HD, Dolby Atmos en DTS:X ongecomprimeerd worden doorgegeven tussen de tv en een aangesloten receiver of soundbar. Dat geldt voor streaming apps op de tv, maar evengoed voor bronnen via HDMI zijn aangesloten op de tv.

Om er zeker van te zijn dat we wel degelijk Dolby Atmos ontvangen sluiten we daarom onze 4K Blu-ray-speler rechtstreeks aan op een HDMI-ingang van de soundbar. De soundbar zelf verbinden we met een HDMI-kabel vanuit de HDMI ARC-poort aan de gelijknamige poort op de tv.

De soundbar kan alle beeldgegevens die zich onder de HDMI 2.0-standaard situeren probleemloos doorgeven aan de tv, zoals HDR10, Dolby Vision, 4K/60p en 3D.

Het design dan. Wat opvalt is dat het gaat om een uit de kluiten gewassen soundbar: met een breedte van 123 cm en het balkvormige design valt de soundbar groot uit in vergelijking met onze kleinere 49-inch tv. Hij lijkt dan ook beter te passen bij een tv van minstens 55-inch.

Met meegeleverde steunen kan de soundbar ook aan de muur bevestigd worden. Wie hem voor de tv plaatst houdt best rekening met de hoogte: die bedraagt 8,3 cm. De bouwkwaliteit is uitstekend met metalen luidsprekergrilles en een geborstelde metalen afwerking. Het gewicht is een stevige 8,8 kg.

Om het effect van de zijdelingse speakers te maximaliseren, hou je best wat ruimte vrij aan beide zijkanten van de soundbar. De subwoofer kan je plaatsen waar je wenst. De achterspeakers vragen wat extra aandacht. Je plaatst ze best op schouderhoogte, bijvoorbeeld op een rekje, tafel of luidsprekersteun, en ietwat links en rechts schuin achter de luisterpositie.

Geluid

Vooraleer we verder gaan is het goed om weten dat opwaarts gerichte speakers een vlak plafond vereisen waar de geluidsgolven op kunnen reflecteren. Is jouw plafond iets anders dan zullen de prestaties daar licht onder lijden.

De soundbar vult mooi onze televisiehoek met geluid. De achterspeakers springen in voor subtiele effecten en de vier opwaarts gerichte speakers tillen het geluid letterlijk naar een hoger niveau. Nog niet in die mate dat we kunnen zeggen dat het geluid van bovenaf komt, maar toch een behoorlijke stap vooruit. De zijdelingse speakers zorgen op hun beurt voor een breder geluidsbeeld terwijl de tweeters ook een breder afstraalgedrag hebben.

Het kleine display dat aan de rechterzijde zit verborgen achter de luidsprekergrille geeft een handige Dolby Atmos- of DTS:X-melding als die formaten gedetecteerd worden. Zo ben je meteen zeker dat je daadwerkelijk naar Atmos of DTS:X aan het luisteren bent.

We testen de nieuwe 4K Blu-ray van First Man, een film over het leven van de eerste astronaut op de maan, Neil Armstrong. De Blu-ray beschikt over een Dolby Atmos-mix. De geluidseffecten bij de lancering van de raket, de krakende cockpit en de muziek worden minutieus weergegeven.

Eén van de vooroordelen tegenover Dolby Atmos is dat het alleen goed zou zijn voor speciale effecten in de hoogte zoals regen of een overvliegende helikopter. Maar deze film is een demonstratie van wat Dolby Atmos ook is: een zeer immersief, ruimtelijk geluid dat je volledig in de sfeer van de film brengt.

De film Everest, waarvan ook de gewone Blu-ray een Dolby Atmos soundtrack bevat, blijft een mooie demo voor Atmos. Wie kent er ondertussen niet de bekende scène met het onweer dat toeslaat tijdens de afdaling van de Everest? Sneeuw en ijs vliegen rond en over je oren, en de wind waait vanuit alle speakers. Hier toont de HW-N950 zich van zijn beste kant.

Voor de weergave van DTS:X nemen we er de 4K Blu-ray van Atomic Blonde erbij. Deze uitstekende film bevat veel muziekhits uit de jaren ‘80 zodat we hier de muziekweergave mooi kunnen testen. Zo is er in het begin van de film een scène waarin Lorraine (Charlize Theron) in Berlijn zou moeten opgepikt worden door Percival (James McAvoy), maar door twee vreemden wordt meegenomen. In de auto volgen vuistgevechten, het lossen van schoten en de scène eindigt op een crash van de wagen die over je lijkt te vliegen door het gebruik van de hoogtekanalen in DTS:X. De HW-N950 geeft dat voortreffelijk weer. Ook de nachtclubscènes en het geluid van het bruisende Berlijn geeft de soundbar uitstekend weer.

Tijdens onze test speelden we ook regelmatig Red Dead Redemption 2 en dat klikt ongelooflijk goed. Door de specifieke plaatsing van de speaker, worden directionele geluiden (de richting van waar het geluid komt) goed weergegeven. Gamers komen met deze soundbar dus zeker aan hun trekken.

Het volledige systeem kan trouwens erg luid afspelen dus ook wat grotere woonkamers komen zeker aan hun trekken met deze soundbar. De sterkte van de subwoofer kan je afzonderlijk regelen op de afstandsbediening en die stellen we ook lichtjes naar beneden af, zodat die niet te overheersend wordt en de rest van de track stoort.

Features

Bovenop de soundbar vind je nog enkele discrete knoppen om de soundbar in- of uit te schakelen, het volume te regelen of de ingang te kiezen. Al die zaken kan je ook met de afstandsbediening toe plus nog wat andere dingen zoals onder meer het kiezen van de geluidsmodus (surround, smart en standaard), het aanpassen van het volume van de subwoofer of het aanpassen van enkele instellingen zoals speakerniveaus, bas en helderheid.

Je kan ook de Samsung SmartThings app downloaden en connecteren met de soundbar. Bij ons testexemplaar lukte dit niet, waarschijnlijk omdat de soundbar al gelinkt was aan een andere Samsung-account.

Wat we missen is een manier om de speakers op een visuele manier op elkaar af stemmen, en de geluidsniveaus en vertragingen makkelijker aan te passen. Een soort van kalibratie voor jouw woonkamer of televisiehoek die gebruik maakt van een microfoon of app op jouw smartphone zoals sommige andere merken wel bieden. In de praktijk zal je daarom wat moeten schuiven met de achterspeakers, en op het gehoor de speakerniveaus moeten instellen. Eens dat achter de rug is, is het genieten.