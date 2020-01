In 2017 kondigde Samsung zijn eerste QLED-televisies aan. De beeldtechnologie op basis van quantum dots moest de concurrentie aangaan met oled.

Oled-televisies kwamen in eerste instantie uit de stal van LG. Niet onlogisch want het dochterbedrijf LG Display is zowat de enige die op grote schaal oled-panelen aflevert. Sedert 2016 en de jaren daarna zagen we oled ook opduiken in het assortiment van tv-merken zoals Sony, Philips, Panasonic, Loewe en Bang & Olufsen.

Tussen beide beeldtechnologieën zijn er zeker verschillen te ontdekken. We doen ze hier even uit de doeken.

Wat is QLED?

QLED-televisies zijn led-televisies die gebruik van Quantum Dot technologie. Deze beeldtechnologie zorgt volgens Samsung ‘voor een grotere stabiliteit, meer efficiëntie en een optimale helderheid’ op het vlak van de beeldkwaliteit. In mensentaal: betere zwartwaarden, een bredere kleurweergave, hoger contrast en een grotere kijkhoek.

Hoe werkt QLED? De Quantum Dot technologie van Samsung maakt gebruik van nanokristallen of quantum dots. Die nanokristallen zitten in een dunne laag tussen de led-achtergrondverlichting en het LCD-paneel. Door er nu een metaallegering aan toe te voegen worden kleuren nauwkeuriger weergegeven.

Die nieuwe paneelstructuur zou volgens de eerste berichten komaf maken met een vervelend probleem bij de huidige televisies met lcd-panelen, namelijk de kijkhoek. Door die metaallegering op de nanokristallen wordt licht van de achterliggende leds niet langer één kant uitgestraald maar naar meerdere richtingen. Ook reflecties van daglicht in het scherm zouden een stuk minder zijn doordat Samsung meerdere anti-reflectielagen kon toevoegen aan het paneel.

Samsung claimt dat de recente generatie QLED televisies in staat zijn een maximale helderheid van 1500 tot 2000 nits te halen. Die hoge helderheid is mooi meegenomen om het maximale uit films of series met High Dynamic Range (HDR) te halen.

Met de keuze voor de naam QLED wil Samsung zich duidelijker onderscheiden van de gewone led-televisies.

Wat is oled?

Oled staat voor organic light-emitting diode. Hoewel de naam heel sterk doet vermoeden dat oled een soort nieuwere versie van led is, werkt het wel helemaal anders. oled is een soort ‘organische’ vorm van led. De emitterende laag van een oled bestaat uit een speciaal type polymeer of kleine moleculen op basis van koolwaterstofverbindingen: organisch materiaal dus. Deze emitterende laag wordt tussen een positief geladen en een negatief geladen elektrode geplaatst en vervolgens afgesloten voor lucht en water. Wanneer er een elektrische stroom door de laag gestuurd wordt, licht die op.

Eén enkele oled is de grootte van een pixel. Daardoor wordt de lichtoutput voor elke pixel apart geregeld wordt, wat heel lokale dimming mogelijk maakt en waardoor zwart ook echt zwart is. Elke oled die zwart moet weergeven wordt namelijk volledig uitgeschakeld als het beeld daarom vraagt.

En hoewel QLED tv’s erg dun kunnen gemaakt worden, is dat nog extremer bij oled. Dat komt omdat de oled-pixels zelf oplichten, waardoor geen backlight nodig is.